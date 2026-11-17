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O aumento da sensibilidade ao frio com o avançar da idade nem sempre decorre da perda definitiva da capacidade celular de produzir calor. Um estudo publicado em 11 de novembro de 2026 na revista "Nature", liderado por Qiong A. Wang, identificou em camundongos que sinais biológicos podem frear essa atividade térmica. A equipe conseguiu reativar parcialmente o aquecimento corporal ao atuar diretamente sobre esse mecanismo, embora a descoberta ainda não configure um tratamento para seres humanos.

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O foco da investigação foi a gordura marrom, um tecido adiposo presente também em adultos. Diferente da gordura branca, que atua no acúmulo de reservas de energia, a marrom utiliza essas reservas para gerar calor sem a necessidade de tremores. Esse processo depende fundamentalmente da proteína UCP1, responsável por converter energia em calor celular.

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Freio biológico no envelhecimento

A atividade desse tecido diminui com a idade por ação da molécula inflamatória interleucina-1 beta (IL-1?), gerada por células de defesa como macrófagos e neutrófilos. O processo desencadeia uma reação que envolve a enzima H6PD e a ativação local de glicocorticoides, hormônios que reduzem a fabricação de UCP1. Em animais jovens submetidos ao frio, o sistema nervoso simpático atenua a inflamação e eleva o aquecimento.

Nos roedores idosos, essa regulação falha. Durante testes sob baixas temperaturas, os animais mais velhos apresentaram alterações expressivas:

a quantidade da proteína UCP1 foi cerca de 40% menor;

a presença da enzima H6PD resultou 2,3 vezes superior;

a expressão gênica da IL-1? alcançou índice seis vezes maior.

Resultados com a mifepristona

Para testar a reversão desse bloqueio, os pesquisadores administraram mifepristona aos roedores idosos para inibir os receptores de glicocorticoides. Após um dia em ambiente frio, o percentual de células com alta presença de UCP1 atingiu 32,8%, contra 10,6% observados no grupo de controle. O consumo de oxigênio e o gasto energético também cresceram, sem modificações no ritmo de movimentação ou na ingestão de alimentos.

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A transposição dos achados para pessoas ainda demanda cautela. A mifepristona age em diferentes tecidos, o que impede associar os efeitos unicamente à gordura marrom. A maior sensibilidade térmica em humanos também envolve fatores como redução muscular, alterações na circulação sanguínea, menor isolamento cutâneo e alterações tireoidianas. O estudo científico não determinou a segurança nem a eficácia dessa intervenção específica na espécie humana.