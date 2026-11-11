Calor e frio: estudo em camundongos investiga o papel da testosterona e de proteínas da pele, mas há um limite importante para explicar o que acontece em humanos

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Pesquisadores observaram que fêmeas suportam melhor o calor e apresentam menor resistência ao frio em comparação aos machos. As conclusões constam em um estudo publicado na revista "Journal of Physiology", que investigou a resposta de receptores térmicos corporais.

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Os testes revelaram que sensores na pele operam em temperaturas mais altas nas fêmeas. Os cientistas avaliaram 30 camundongos machos e 27 fêmeas distribuídos sobre duas placas contíguas: uma mantida fixa a 33 °C e outra com calor variável. Uma câmera registrou os deslocamentos dos animais.

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Diferenças na preferência térmica

A pele contém terminações nervosas responsáveis por notar oscilações térmicas e enviar informações ao cérebro para a termorregulação. O neurocientista Michael Caterina, da Universidade Johns Hopkins, declarou à "Live Science" que essas estruturas funcionam como pequenos geradores elétricos situados nas terminações nervosas.

Durante o experimento, as fêmeas permaneceram significativamente mais tempo na superfície aquecida, registrando preferência média de 36 °C, contra 32 °C dos machos. O pesquisador Peter McNaughton enfatizou que o topo da caixa estava aberto, garantindo que o ambiente externo não interferisse na decisão dos animais.

A equipe examinou a eliminação genética da proteína que detecta variações de calor. Nos machos, a retirada do componente reduziu a rejeição à superfície quente. Entre as fêmeas, a supressão da molécula não provocou alterações significativas.

Ao bloquearem o receptor de frio, ambos os grupos evitaram menos as áreas resfriadas. As fêmeas reduziram o tempo em placas quentes, enquanto a escolha dos machos permaneceu estável. Michael Caterina apontou que fêmeas reagem ligeiramente mais ao receptor de frio e menos ao de calor, embora os neurônios operem da mesma forma.

Influência da testosterona

Os cientistas analisaram a função de hormônios sexuais aplicando um bloqueador de testosterona nos machos. Semanas após a intervenção, esses animais passaram a tolerar superfícies ajustadas a 38 °C por períodos mais longos.

Fêmeas que receberam doses de testosterona deixaram de demonstrar atração por superfícies aquecidas. A aplicação de estrogênio e progesterona nos machos não modificou o comportamento térmico desses indivíduos.

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Peter McNaughton afirmou que a testosterona desponta como o fator determinante mais importante, embora não elimine totalmente as diferenças biológicas. O pesquisador destacou que as mesmas proteínas sensoras existem em humanos e atuam de modo semelhante, ainda que os testes tenham ocorrido apenas em animais.