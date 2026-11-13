Aparência cansada mesmo dormindo bem? Dermatologista explica o que pode ser

Dormir bem nem sempre é suficiente para transmitir uma aparência descansada. Mesmo após uma noite de sono adequada, algumas pessoas continuam apresentando sinais que transmitem uma aparência de cansaço. Em muitos casos, essa impressão pode estar relacionada não à privação de sono, mas às mudanças naturais que acontecem na região dos olhos, especialmente à flacidez da pele e à perda de sustentação dos tecidos.

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Por ser uma das áreas mais delicadas do rosto, a região ao redor dos olhos está sujeita a alterações decorrentes do envelhecimento. Com o passar dos anos, a diminuição da produção de colágeno e elastina pode comprometer a firmeza da pele, favorecer a flacidez das pálpebras e deixar o olhar com aspecto mais pesado.

Além do envelhecimento, fatores como predisposição genética, características anatômicas e hábitos de vida também podem influenciar a aparência dessa região. Essas condições podem contribuir para o surgimento de olheiras, bolsas e flacidez, alterações que nem sempre têm a mesma origem ou exigem os mesmos cuidados.

Segundo a dermatologista Ana Carolina Sumam. identificar a causa das alterações ao redor dos olhos é fundamental para orientar os cuidados e avaliar as possibilidades de tratamento. "A avaliação médica permite diferenciar as mudanças relacionadas ao envelhecimento de outras condições que podem contribuir para a aparência de cansaço."

Ana Carolina destaca que nem toda alteração na região dos olhos está necessariamente associada à idade. "A flacidez pode modificar o contorno das pálpebras e a expressão facial, deixando o olhar com aspecto mais pesado. Por isso, é importante avaliar a qualidade da pele, o grau de perda de sustentação e as características individuais de cada paciente antes de indicar qualquer procedimento", afirma.

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A avaliação dermatológica é fundamental para identificar a origem dessas alterações e determinar quais cuidados são adequados para cada paciente, considerando as características da pele e as necessidades de cada caso.