Assine
overlay
Início Bem viver
CÂMERA FRONTAL

Uso excessivo de telas faz buscas por plástica nas pálpebras dispararem

Exposição constante a telas faz pacientes perceberem mais alterações na região dos olhos; além da estética, blefaroplastia pode melhorar o campo de visão

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
04/05/2026 13:00

compartilhe

SIGA
×
Em chamadas de vídeo, não temos os ângulos e iluminação perfeitos que costumamos escolher nas redes sociais
Em chamadas de vídeo, não temos os ângulos e iluminação perfeitos que costumamos escolher nas redes sociais crédito: DC Studio/Magnific

O aumento do tempo diante das telas mudou não apenas a rotina de trabalho, mas também a forma como as pessoas enxergam o próprio rosto. Videochamadas, reuniões online, lives e o hábito de se observar constantemente pela câmera têm levado muitos pacientes a notar com mais frequência sinais como excesso de pele nas pálpebras, bolsas abaixo dos olhos e aparência permanente de cansaço.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esse fenômeno, conhecido informalmente como “efeito Zoom”, tem impulsionado a procura pela blefaroplastia, cirurgia plástica das pálpebras que pode ter finalidade estética e funcional.

O movimento acompanha uma tendência global. Dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps), divulgados em 2025 e destacados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), mostram que a blefaroplastia se tornou, pela primeira vez, a cirurgia plástica mais realizada no mundo em 2024, com mais de 2,1 milhões de procedimentos e crescimento de 13,4% em relação ao ano anterior, ultrapassando a lipoaspiração.

No Brasil, foram realizadas 231.293 cirurgias de pálpebras no mesmo período, colocando o procedimento entre os mais realizados no país, que lidera o ranking global em número de cirurgias plásticas estéticas.

Leia Mais

De acordo com Juliano Pereira, cirurgião plástico e membro da diretoria da SBCP, o problema não está apenas na exposição constante à imagem, mas também na forma como ela acontece. “Muitas vezes, o efeito Zoom faz com que a pessoa fique com o olhar fixo nas telas por longos períodos, o que gera uma sensação de olhar mais cansado e exige mais esforço visual.”

“Além disso, em lives, reuniões online e no home office, não temos os ângulos perfeitos que costumamos escolher nas redes sociais, com melhor posição, iluminação e distância da câmera. Isso faz com que as pessoas percebam mais as alterações da face e, principalmente, da região das pálpebras”, explica.

Funcionalidade

A blefaroplastia não está ligada apenas ao rejuvenescimento. Além da maior percepção estética, o uso prolongado de telas também contribui para uma sensação de fadiga visual e pode acentuar o desconforto funcional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O excesso de pele nas pálpebras superiores pode comprometer o campo de visão, causar peso constante sobre os olhos e até dificultar atividades do dia a dia”, revela Juliano. “Nesses casos, a cirurgia traz benefícios estéticos e também funcionais, melhorando conforto visual e qualidade de vida”, destaca.

Tópicos relacionados:

blefaroplastia cirurgia-plasticas olhos palpebras

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay