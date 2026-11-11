Atividade física prepara o cérebro para a psicoterapia, revela estudo

A prática regular de exercícios físicos pode potencializar os efeitos da terapia cognitivo-comportamental (TCC) no tratamento da depressão leve e moderada. Um ensaio clínico internacional publicado na revista Mental Health and Physical Activity demonstrou que 12 semanas prévias de treinamento melhoram a capacidade cardiorrespiratória dos pacientes, o que se reflete em ganhos expressivos de memória e aprendizado durante a fase de psicoterapia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A explicação para esse benefício está na neuroplasticidade. O estudo revelou que a atividade física induz a modulação do hormônio IGF-1, uma proteína fundamental para a proteção e a formação de novos neurônios. Foi o aumento dessa substância no organismo, somado à melhora do condicionamento físico, que garantiu aos voluntários um melhor desempenho em testes cognitivos específicos, como a memória de trabalho e a aprendizagem verbal.

“Já existem muitas evidências de que tanto a atividade física quanto a TCC são eficazes no tratamento da depressão. Nosso estudo vai um passo além e busca investigar a melhor forma de combinar essas duas intervenções para beneficiar aspectos da cognição que costumam ser impactados pela doença. Vimos que a atividade física pode servir como uma etapa preparatória, induzindo mecanismos biológicos que beneficiam o efeito da terapia”, afirma André de Oliveira Werneck, primeiro autor do estudo apoiado pela Fapesp. O pesquisador atua na Universidade de Wisconsin-Madison (Estados Unidos) e no Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo (Nupens-USP).

Os resultados, na avaliação de Werneck, reforçam a necessidade de integrar as saúdes física e mental no tratamento do transtorno. “Historicamente, os pacientes recebiam cuidados apenas para o quadro psíquico, enquanto a saúde física era negligenciada. Sabe-se que isso contribui para uma diferença de mais de dez anos na expectativa de vida entre pessoas com transtornos mentais graves e a população em geral”, destaca.

Para mudar essa estatística, o pesquisador enfatiza a importância de modelos de tratamento que englobem questões biológicas, psíquicas e sociais. “O exercício e a terapia atuam juntos em várias frentes. Enquanto a psicoterapia foca em aspectos como autoestima, confiança e interação social, cabe à atividade física trazer os benefícios biológicos, reduzindo a inflamação e aumentando substâncias que protegem áreas do cérebro ligadas à memória e às emoções. No fim, tudo se conecta”, diz.

Ele ressalta que, no estudo, a melhora cognitiva ficou evidente apenas durante a fase da psicoterapia, comprovando o papel do exercício como alicerce do tratamento.

Muito além das emoções

A depressão é uma condição grave, caracterizada por tristeza persistente, desesperança e perda de interesse nas atividades diárias. No entanto, o transtorno não se limita ao humor. As alterações químicas e estruturais no cérebro causadas pela doença têm impacto direto na cognição, prejudicando a memória, a atenção e as chamadas funções executivas – processos essenciais para a tomada de decisão, o planejamento e a realização de tarefas cotidianas.

Para testar como a atividade física afeta essa dinâmica, os voluntários do estudo foram submetidos a 12 semanas de treinamento seguidas por outras 12 semanas de TCC. O ensaio clínico começou com 120 adultos diagnosticados com transtorno depressivo, dos quais 74 concluíram todas as fases do protocolo. Durante o período, foram realizadas três baterias de exames físicos – para medir a oxigenação e parâmetros sanguíneos – e avaliações neurocognitivas.

Os participantes foram divididos em três grupos. O primeiro praticou exercícios de maior intensidade (bicicleta, corrida e circuito aeróbico, exigindo entre 55% e 80% da frequência cardíaca máxima). O segundo realizou atividades mais leves (caminhada, ciclismo leve e alongamento, entre 20% e 30% da frequência máxima). O terceiro formou o grupo-controle, sem intervenção de atividade física na fase inicial.

O grupo submetido ao treinamento mais intenso registrou o maior aumento na capacidade cardiorrespiratória e uma melhora mais expressiva na velocidade de processamento mental e atenção visual. Nos testes específicos de memória, contudo, não houve grandes diferenças de desempenho entre os dois grupos ativos.

Como esperado, a consolidação da melhora cognitiva ocorreu principalmente durante a etapa da psicoterapia, mas esteve diretamente atrelada aos ganhos cardiorrespiratórios e hormonais obtidos na primeira fase do protocolo. “A atividade física não amplificou diretamente todos os efeitos da terapia, mas atuou como uma preparação biológica que favoreceu domínios específicos da cognição”, esclarece Werneck.

A parte clínica da pesquisa foi conduzida em Berlim, com apoio da Fundação Alemã de Pesquisa (DFG, na sigla em alemão) e da Fundação Dalla Vecchia de Pesquisa em Depressão. Werneck participou da análise dos dados e da elaboração do artigo em colaboração com os parceiros internacionais durante estágio de pós-doutorado realizado no Brasil com apoio da Fapesp.

“Os resultados desse estudo abrem caminho para novas investigações. Neste momento estou realizando um novo ensaio clínico nos Estados Unidos com 100 voluntários. Desta vez, vamos testar um protocolo diferente, a realização da atividade física 30 minutos antes da terapia cognitivo-comportamental. Será interessante comparar os resultados dos dois estudos para entender eventualmente qual seria o melhor protocolo para a depressão”, afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O artigo Sequential exercise and cognitive behavioral therapy enhance cognitive function in major depression: A randomized controlled trial with biomarker correlates pode ser lido em:www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1755296626000694.