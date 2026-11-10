'Quase morri depois de uma dor de dente virar sepse e causar uma doença cardíaca rara'

O que parecia ser um caso simples de dor de dente levou a uma condição cardíaca rara e a um quadro de sepse, fazendo com que os médicos estimassem que Danny Ellis tinha apenas 1% de chance de sobrevivência.

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Danny, um homem de 42 anos morador do País de Gales, no Reino Unido, começou a sentir dores de dente em abril e procurou um dentista, que lhe receitou antibióticos. No entanto, a dor continuou voltando e, apenas quando surgiram manchas vermelhas pelo seu corpo, ele foi levado às pressas para o hospital.

Os médicos disseram que foi um "milagre" ele ter sobrevivido, após o fracasso de uma cirurgia cardíaca inicial e a ocorrência de uma série de acidentes vasculares cerebrais (AVCs) — mas ele conseguiu se recuperar, contrariando as expectativas.

O processo de recuperação continuará por pelo menos mais 12 meses, disse Danny, e é provável que ele precise tomar medicamentos pelo resto da vida; no entanto, pequenas conquistas o ajudam a seguir em frente.

"No momento, consigo levar minha filha à escola, e isso já é o suficiente por enquanto", afirmou. "Ainda sinto uma diferença no meu lado esquerdo, fico cansado facilmente e, às vezes, esqueço o que deveria dizer, mas espero que isso melhore com o tempo."

Danny Ellis/Acervo pessoal

Danny diz que o apoio de sua esposa, Ceri, e de sua filha, Harriet, o ajudou a superar a situação



Danny contou que, após a dor de dente piorar, uma radiografia feita por seu dentista não revelou sinais de infecção; ele voltou para casa com mais uma rodada de antibióticos.

O ciclo de melhora e retorno da dor persistiu por várias semanas, e Danny notou que estava perdendo força, além de surgirem manchas vermelhas pelo seu corpo. "A dor era terrível e precisei tirar uma semana de folga do trabalho — algo que eu jamais faria", disse Danny, que administra uma loja e uma padaria.

"Os sintomas começaram a se agravar, assim como a dor, especialmente nas minhas pernas. Eu não sabia o que estava acontecendo."

No Dia dos Pais, Danny sentia-se "desorientado" e "incapaz de lembrar quais presentes havia ganhado". Quando sua esposa, Ceri, chegou do trabalho, encontrou-o deitado no sofá, com hematomas pelo corpo.

Danny Ellis/Acervo pessoal

Danny atribui à sua esposa, Ceri, o mérito de ter salvado sua vida



Eles foram ao consultório médico e, após vários exames, Danny foi levado às pressas, de ambulância, para um hospital. "Me lembro de ver a enfermeira sair correndo da sala para chamar uma ambulância", contou Danny.

Quando ele informou aos médicos no hospital que estava com dor de dente e fazendo uso de antibióticos, a expressão deles "mudou imediatamente". A equipe solicitou um ecocardiograma — um exame que analisa o coração.

O exame revelou uma falha na válvula mitral do coração de Danny; descobriu-se também que ele havia desenvolvido sepse e apresentava acúmulo de líquido nos pulmões.

A sepse é uma reação grave a uma infecção, com risco de morte, e pode se desenvolver muito rapidamente. "As marcas nas minhas mãos mudaram de vermelho para preto — a sepse estava me matando", disse ele. "Na época, o médico disse que eu tive sorte de estar vivo. Eu estava lutando pela minha vida."

Danny contou que recebeu o diagnóstico de endocardite, uma inflamação rara do revestimento interno do coração, geralmente causada por uma infecção.

Segundo o NHS, o serviço público de saúde do Reino Unido, a endocardite ocorre, na maioria das vezes, quando bactérias ou fungos entram na corrente sanguínea — por meio da boca ou da pele — e chegam ao coração. Foi por isso que, inicialmente, a dor de Danny parecia ser uma dor de dente.

O órgão informa que os sintomas mais comuns são febre alta, dor de cabeça, cansaço intenso, dores nas articulações ou nos músculos, suores noturnos, falta de ar, perda de apetite ou perda de peso sem motivo aparente.

Danny Ellis/Acervo pessoal

'As marcas nas minhas mãos tinham mudado de vermelho para preto — a sepse estava me matando', diz Danny



"Queriam me transferir para o Hospital Broadgreen, em Liverpool, mas eu não teria sobrevivido ao trajeto", disse Danny.

Ele precisou permanecer internado em um hospital na cidade de Bangor, no norte do País de Gales, até estar "forte o suficiente" para fazer a viagem e passar por uma cirurgia cardíaca em Liverpool. O procedimento durou seis horas.

"Depois, meu irmão me contou que a cirurgia não tinha dado certo", relatou. "Foi a primeira vez que a situação me atingiu emocionalmente, e senti uma tristeza profunda. Disse ao meu irmão que estava cansado de lutar." No entanto, poucos dias depois, um médico informou a Danny que haviam recebido um equipamento especial para ajudar na coagulação sanguínea e que queriam tentar realizar a cirurgia novamente.

Na segunda tentativa, o procedimento foi bem-sucedido: a infecção foi eliminada e a abertura na válvula mitral, fechada.

Após a cirurgia, Danny foi informado de que havia sofrido uma série de acidentes vasculares cerebrais (AVCs) enquanto oscilava entre estados de consciência e inconsciência. "Ao revisar o prontuário, o médico disse que era um milagre eu ainda estar vivo", contou Danny, acrescentando que lhe disseram que "a probabilidade de sobrevivência era de 1%".

Danny foi transferido de volta para o País de Gales para iniciar sua recuperação. "No começo, eu não conseguia andar; não tinha força para fazer nada", disse ele. "Eu havia perdido minha independência."

Mas Danny notou uma evolução após algumas semanas. Ele acrescentou: "Caminhei com minha filha, Harriet, pela primeira vez em meses. Foi um momento muito emocionante."

"Minha família foi fundamental na minha recuperação e uma ajuda enorme durante todo esse processo. Foi isso que me ajudou a superar tudo."

Danny Ellis/Acervo pessoal

Danny diz que caminhar com a filha pela primeira vez após a cirurgia foi emocionante



Danny recebeu alta hospitalar no dia 19 de agosto e conta que uma das primeiras coisas que fez foi visitar seu dentista. "Sabia que ele estava muito abalado com a situação."

"A culpa não foi dele, de jeito nenhum. Meu caso e a forma como ele evoluiu foram algo extremamente raro", disse ele. "Cuido dos meus dentes, escovo-os duas vezes por dia, então não havia nada que eu pudesse ter feito de diferente. Para dizer a verdade, ainda é um mistério."

"Vivi o pior cenário possível. Qualquer pessoa pode ter uma dor de dente, mas, quando a endocardite entra na história, a situação muda completamente."

Danny afirmou estar "extremamente grato" por todo o apoio que recebeu nos últimos meses. "As equipes em Liverpool e Bangor foram incríveis", disse ele.

"Vou encontrar o cirurgião pela primeira vez desde a operação; será um momento muito emocionante", ele disse, acrescentando: "Mas foi a Ceri quem deu o primeiro passo. Ela ficou preocupada logo de início. Se eu tivesse esperado mais um ou dois dias, o desfecho teria sido bem diferente."

"Ela salvou a minha vida."

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