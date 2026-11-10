Após os 60 anos, uma relação que costuma passar despercebida ganha peso na qualidade de vida, e pesquisadora explica por que os vizinhos fazem tanta diferença

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Viver mais tempo não significa necessariamente viver melhor. De acordo com a pesquisadora María Dolores Puga González, do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC), o século XX trouxe avanços na sobrevivência ao evitar mortes precoces, mas envelhecer com qualidade depende de fatores socioeconômicos e ambientais específicos.

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A autonomia para executar tarefas diárias define o envelhecimento saudável. Embora as pessoas passem, em média, 15 anos convivendo com alguma doença, o tempo médio com dependência física dura quatro anos. O adiamento das limitações motoras garantiu ganhos de bem-estar, mesmo com o diagnóstico de enfermidades acontecendo em fases anteriores da vida.

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O impacto da renda e do espaço urbano

Entre os 60 anos e a idade modal de morte, situada em 88 anos para homens e 91 anos para mulheres segundo dados de 2024 do Instituto Nacional de Estatística da Espanha, as condições materiais exercem influência direta:

nível de escolaridade e rendimentos reduzem as chances de mortalidade;

mulheres com maior renda apresentam taxas de incapacidade reduzidas, em índices comparáveis aos masculinos;

ruas iluminadas e áreas verdes incentivam a circulação de pedestres e afastam o receio de quedas;

ambientes comunitários ativos combatem o isolamento social e fortalecem o suporte mútuo.

As relações sociais também variam conforme o gênero. Homens acima de 75 anos mantiveram vínculos concentrados no trabalho e restringiram o convívio à família após a aposentadoria. Mulheres da mesma faixa etária estruturaram redes de proximidade com vizinhos e comerciantes locais, essenciais durante a viuvez, padrão que difere das mulheres de 65 anos, inseridas de forma contínua no mercado corporativo.

Gestão do cuidado e políticas públicas

A fragmentação de serviços diários, como alimentação, lavanderia e deslocamentos médicos, motivou o avanço da figura do gestor de casos na Europa. Essa coordenação profissional alivia a sobrecarga de tarefas práticas suportada pelos parentes, fortalecendo a convivência afetiva, dinâmica já consolidada em países nórdicos.

O atendimento a trajetórias longas de enfermidade exige mudanças nos serviços públicos. Idosos que sofrem fraturas recebem alta médica em poucos dias, mas dependem de pontes articuladas entre os sistemas de saúde e assistência social para recuperar a funcionalidade em suas próprias residências.

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A adaptação urbana precisa contemplar os perfis dos cidadãos nascidos após 1945. Se medidas de envelhecimento ativo adiaram a fragilidade em dez anos para quem nasceu na década de 1930, as novas gerações buscam estruturas públicas flexíveis que possibilitem o planejamento independente da própria velhice.