Hospital de BH realiza mamografias gratuitas a partir desta quinta-feira

Mais do que uma campanha de conscientização, o diagnóstico precoce do câncer de mama é uma prestação de serviço fundamental para salvar vidas. Com esse propósito, o Grupo Orizonti — integrado pelo Hospital Orizonti, Casa Delas Breast Center e Oncomed — anuncia a doação de 120 mamografias gratuitas para a população em geral da Região Metropolitana de Belo Horizonte neste Outubro Rosa.

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A iniciativa ganha ainda mais significado quando traduzida em histórias reais, como a da faxineira Olandina Elias Ribeiro Ferreira, de 48 anos. Moradora de Vespasiano, casada e mãe de duas filhas, Olandina descobriu o câncer de mama após sua filha identificar a oferta do exame gratuito nas redes sociais durante a campanha promovida pelo grupo no ano passado. Sua história reforça o mote da campanha deste ano, “Sua coragem abre caminhos”, ao mostrar como a decisão de realizar o exame possibilitou o diagnóstico da doença em estágio inicial.

Ao realizar a mamografia, o exame detectou uma alteração. A partir daí, a equipe de saúde realizou os exames complementares permitindo o direcionamento ágil para o tratamento.

"Fiz a mamografia da campanha e logo me informaram sobre a alteração. A partir dali, agendaram todos os exames, consultas, de forma muito rápida. Eu descobri o câncer no dia 11 de outubro de 2025 e, pouco tempo depois, já estava fazendo a cirurgia. Como o tumor foi descoberto bem no início e estava muito pequeno, não precisei retirar a mama e o pós-operatório foi muito tranquilo", relata Olandina, que está na fase final do tratamento preventivo com quimioterapia e apresenta excelente recuperação.

"Aconselho todas as mulheres a fazerem os exames periodicamente, pois o diagnóstico no começo faz toda a diferença", diz.

De acordo com a mastologista do Hospital Orizonti, Kerstin Kapp, a detecção precoce altera significativamente o prognóstico e as chances de cura da paciente. "O caso da dona Olandina exemplifica perfeitamente a importância do rastreamento rotineiro. Quando conseguimos diagnosticar o tumor em fases iniciais, a cirurgia pode ser conservadora, preservando a mama, e o tratamento torna-se muito mais eficaz e menos agressivo. A mamografia periódica é um cuidado com a saúde que salva vidas", destaca a especialista.

Como parte da programação do Outubro Rosa do Grupo Orizonti, um evento será realizado no dia 24 de outubro, das 8h às 12h, no estacionamento do Hospital Orizonti. Com entrada franca, a iniciativa oferecerá aulas de yoga, dança e funcional, além de Espaço Kids, espaço instagramável, ativações de marcas parceiras e visita guiada ao Casa Delas.

Como realizar a inscrição para os exames?

As inscrições para as 120 vagas destinadas ao público geral começam nesta quinta-feira (1º de outubro) e devem ser feitas exclusivamente pelo Sympla. O link para inscrição será disponibilizado na própria data.

Não há uma data limite para o encerramento das inscrições; elas permanecerão abertas enquanto houver vagas disponíveis, e o público será atualizado sobre a disponibilidade por meio do perfil do Hospital Orizonti no Instagram.

Para se candidatar, as mulheres devem atender aos seguintes pré-requisitos:

Não ter realizado mamografia há menos de um ano

Ter pelo menos 40 anos



Não possuir plano de saúde

"Oferecer essas mamografias gratuitamente é a nossa forma de aproximar a medicina de alta precisão da população e lembrar que a prevenção não pode ser adiada. Queremos que mais mulheres tenham a mesma oportunidade da dona Olandina: a de identificar alterações no início e contar com um diagnóstico rápido. O Outubro Rosa é um convite contínuo ao autocuidado", diz a mastologista.

Serviço

Mamografias gratuitas

Inscrições: a partir de 1º de outubro (o link será disponibilizado stories do instagram do Hospital Orizonti e do Casa Delas Breast Center)

Confirmações das inscrições: sábado (3/10), por ligação

Evento de conscientização – Outubro Rosa (entrada franca)

Data: 24 de outubro

Horário: 8h às 12h

Local: estacionamento do Hospital Orizonti – Av. José do Patrocínio Pontes, 1.355, Mangabeiras

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