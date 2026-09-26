Por que algumas pessoas falam enquanto dormem: o mecanismo biológico por trás do fenômeno que faz o cérebro emitir sons sem que a pessoa perceba

Conversar enquanto dorme é uma ocorrência relativamente frequente e faz parte do grupo das parassonias, que também inclui episódios de sonambulismo e pesadelos. De modo geral, especialistas consideram o fenômeno inofensivo, além de observá-lo com maior frequência entre crianças.

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Durante o sono, algumas regiões cerebrais continuam funcionando, incluindo aquelas relacionadas à produção da fala. Ao mesmo tempo, outras áreas que normalmente ajudam a impedir a vocalização permanecem em estado de repouso. É essa combinação que pode levar uma pessoa a falar sem perceber enquanto dorme.

Entenda o que acontece quando você dorme

O sono passa por diferentes estágios ao longo da noite. Entre eles, o REM representa cerca de 25% do período de descanso e costuma concentrar os sonhos mais vívidos. Já o sono não REM ocupa aproximadamente 75% a 80% do tempo e permite que o organismo reduza o ritmo para recuperar as energias e realizar processos de regeneração.

Essas etapas se repetem em ciclos que duram, em média, 90 minutos. Além de contribuir para a consolidação das memórias, uma boa noite de sono ajuda a estimular o crescimento em crianças e mantém o sistema imunológico em funcionamento. Por isso, adolescentes devem dormir entre 8 e 10 horas por noite, enquanto crianças de 6 a 12 anos precisam de 9 a 12 horas.

O que as pessoas falam enquanto dormem

Durante o sono, a comunicação verbal costuma aparecer na forma de murmúrios, risadas e sussurros. Quando a pessoa pronuncia palavras claramente, não aparece com maior frequência e corresponde a cerca de 5% das falas registradas durante o período de descanso. Além disso, perguntas e palavrões também podem surgir, dando a impressão de que a pessoa participa de algum tipo de discussão enquanto dorme.

Pesquisas apontam que, em cerca de 80% dos episódios registrados durante o sono REM, a fala apresenta relação com o conteúdo do sonho. Além disso, cientistas descobriram que é possível interagir com quem fala dormindo, pois a pessoa consegue responder a uma pergunta em aproximadamente metade das tentativas. Ainda assim, não existem evidências de que esse tipo de conversa permita descobrir segredos.

A fala durante o sono pode aparecer em qualquer uma das fases do descanso, mas ocorre com maior frequência entre crianças. Uma possível explicação é que elas permanecem mais tempo no sono não REM de ondas lentas, estágio cuja duração tende a diminuir conforme a idade avança. No total, mais de dois terços das pessoas afirmam já ter falado enquanto dormiam em algum momento da vida.

Apesar de geralmente não representar um problema, falar durante o sono pode estar relacionado ao cansaço excessivo. Portanto, quando o comportamento causa incômodo ou aparece junto de outras parassonias, como terrores noturnos e sonambulismo, profissionais especializados em sono podem indicar formas de tratamento.

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