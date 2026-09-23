Hipertensão: especialistas realizam mobilização de conscientização

O Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia (DHA/SBC) dá continuidade à campanha nacional “Acerte Sua Pressão!”, que leva a aferição da pressão arterial a espaços de grande circulação, como parques, feiras, shoppings e praças. Neste ano, a mobilização será no dia 3 de outubro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A iniciativa ganha destaque com a proximidade do Dia Mundial do Coração, lembrado na próxima terça-feira (29/9), e busca ampliar a conscientização sobre a hipertensão, diagnosticada em quase 30% dos brasileiros com 18 anos ou mais, segundo o Ministério da Saúde.

Ao levar a aferição para além dos consultórios, a campanha aproxima a prevenção da rotina da população e facilita o acesso a uma medida simples, mas fundamental para a saúde cardiovascular. A ação também complementa o movimento permanente “Cada Coração Importa”, da SBC, que busca mobilizar os brasileiros para a prevenção das doenças cardiovasculares e reforçar a importância de cuidar do coração.

Para o cardiologista Fábio Argenta, diretor de relações com os representantes regionais do DHA/SBC, ampliar os pontos de contato com a população é uma estratégia importante para estimular o diagnóstico e o cuidado com a hipertensão. “A prevenção precisa estar onde as pessoas estão. Uma aferição feita no momento certo pode despertar a atenção para um problema que, muitas vezes, passa despercebido. A partir de uma alteração, a pessoa pode buscar avaliação médica e, se necessário, iniciar o acompanhamento adequado”, explica.

O palpite nem sempre corresponde à realidade

A campanha será realizada presencialmente no sábado (3/10) em comunidades de diferentes estados brasileiros, sob coordenação dos representantes regionais do DHA/SBC. As ações reúnem de 10 a 30 voluntários, entre médicos e acadêmicos de medicina, além de um representante regional e, quando necessário, apoio logístico local. A proposta é unir mobilização nacional e informação qualificada para levar à população o acesso à aferição correta da pressão arterial.

A abordagem começa com uma pergunta simples: “Quanto você acha que está sua pressão agora?” Os participantes são convidados a comparar o palpite com o resultado obtido pelos profissionais treinados, que utilizam aparelhos validados com certificação do Inmetro e garantia de registro ou regularização junto à Anvisa e calibrados, e seguem as boas práticas de aferição, como repouso prévio, posicionamento adequado e escolha correta do manguito.

A dinâmica mostra, de forma prática, que nem sempre é possível perceber quando a pressão está alterada e reforça a importância do monitoramento regular.

Depois da aferição, os participantes recebem orientações sobre os níveis da pressão arterial e quando é necessário buscar acompanhamento médico. Neste ano, a campanha também abordará as mudanças trazidas pela Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, publicada em 2025 pela SBC em conjunto com as sociedades de nefrologia e de hipertensão. Entre as novidades está a classificação da pressão 12 por 8 como pré-hipertensão, o que permite identificar mais cedo pessoas com maior risco e estimular mudanças de hábitos para evitar a evolução para a hipertensão.

Vacinas também protegem o coração

Para além da campanha “Acerte sua Pressão!”, o Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia (DHA/SBC) amplia sua atuação em prevenção por meio da parceria com a GSK na iniciativa “Acerte sua Pressão! Acerte sua Prevenção!”. A ação reforça que vacinação e cuidado cardiovascular caminham juntos e, ao longo de setembro, levará às redes sociais do DHA/SBC informações qualificadas sobre o tema em um guia prático explicando os dez pilares do coração saudável.

A proposta é aproximar o conhecimento científico da população e mostrar, de forma simples e acessível, que a proteção contra doenças infecciosas também faz parte do cuidado de pessoas com hipertensão e outras doenças cardiovasculares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia