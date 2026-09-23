Faculdade em BH oferece serviço gratuito de atenção farmacêutica

Tomar medicamentos corretamente vai muito além de seguir os horários indicados na receita. Dose, duração do tratamento, forma de administração, conservação e até a combinação entre diferentes medicamentos, vitaminas, suplementos e plantas medicinais podem interferir na segurança e nos resultados da farmacoterapia. Para ajudar a população a lidar com essas questões, o Serviço de Atenção Farmacêutica da Clínica-Escola Newton Paiva Wyden oferece atendimento clínico individualizado à comunidade.

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As consultas são realizadas por acadêmicos do curso de farmácia, sempre sob supervisão direta de professores farmacêuticos. O objetivo é auxiliar o paciente a compreender melhor o próprio tratamento e utilizar os medicamentos de maneira mais segura, racional e efetiva.

Durante o atendimento, são avaliados todos os produtos utilizados pelo paciente, incluindo medicamentos prescritos por diferentes profissionais, medicamentos isentos de prescrição, vitaminas, suplementos alimentares e plantas medicinais. A equipe procura identificar como cada produto está sendo utilizado e se existem dificuldades ou possíveis problemas relacionados à farmacoterapia, como interações, duplicidades, reações adversas ou erros de administração.

Outro aspecto importante da consulta é verificar se o paciente compreende a finalidade de cada medicamento, a dose indicada, os horários, a duração do tratamento e os cuidados necessários para sua utilização e conservação.

Organização do tratamento e plano de cuidado

A partir da avaliação, podem ser realizadas a revisão da farmacoterapia e a elaboração de uma relação completa e atualizada dos medicamentos utilizados pelo paciente. Também podem ser propostas estratégias para facilitar a adesão ao tratamento e construído, em conjunto com o paciente, um plano de cuidado individualizado.

Quando necessário, o atendimento pode incluir acompanhamento farmacoterapêutico ao longo do tempo, conciliação de medicamentos após internações ou mudanças no tratamento, ações de educação em saúde e verificação de parâmetros clínicos relacionados às necessidades de cada pessoa.

De acordo com Guilherme Trindade, coordenador do curso de farmácia da Newton Paiva Wyden, o serviço tem como público-alvo todas as pessoas que desejam receber a orientação, especialmente para pessoas que utilizam vários medicamentos, idosos, pacientes com doenças crônicas como hipertensão e diabetes, pessoas que passaram recentemente por internação, pacientes acompanhados por diferentes profissionais de saúde e indivíduos que apresentam dúvidas, dificuldades ou efeitos indesejados durante o tratamento. "Familiares e cuidadores também podem receber orientações para organizar a rotina terapêutica e contribuir para a segurança do paciente", diz.

Ainda segundo o farmacêutico, a orientação farmacêutica não substitui a consulta médica e nem tem como objetivo estabelecer diagnóstico médico. O trabalho é complementar e integrado aos demais cuidados de saúde. “Quando é identificada uma situação que exige investigação, diagnóstico ou modificação do tratamento por outro profissional, o paciente é orientado e encaminhado adequadamente. Dessa forma, o farmacêutico atua em colaboração com médicos, enfermeiros, nutricionistas e outros profissionais, contribuindo para a continuidade e a integralidade do cuidado”, explica.

A atuação do serviço está fundamentada nas Resoluções nº 585/2013 e nº 586/2013 do Conselho Federal de Farmácia, que regulamentam, respectivamente, as atribuições clínicas do farmacêutico e a prescrição farmacêutica, além das demais normas profissionais aplicáveis.

Serviço

Serviço de Atenção Farmacêutica da Clínica-Escola Newton Paiva Wyden

Local: Clínica Escola da Newton Paiva Wyden – Av. Silva Lobo, 1718, Bairro Grajaú, Belo Horizonte - MG

Mais informações e agendamento: (31) 3516-2400



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