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EQUÍVOCO E DESVIOS

Anvisa suspende lote de medicamentos para hipertensão e câncer de mama

Recolhimentos estão relacionados ao teor do princípio ativo, erro na embalagem, resultado insatisfatório na inspeção de qualidade e ausência de registro

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Alice Rodrigues* - Estagiária da Agência Brasil
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Alice Rodrigues* - Estagiária da Agência Brasil
Repórter
02/06/2026 16:30

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A Anvisa determinou o recolhimento de um lote de coco ralado da marca Casa de Mãe após identificar níveis de dióxido de enxofre acima do permitido. A medida atinge o lote 13/25, com validade até 17 de setembro de 2026. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (28).
O indicado é entrar em contato com um médico, farmacêutico ou outro responsável pelo tratamento para orientações crédito: Marcelo Camargo Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda, distribuição e consumo de medicamentos para controle de pressão e tratamento de câncer de mama. A Resolução 2.238/2026 foi publicada nesta terça-feira (2/6) no Diário Oficial da União (DOU). 

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Um dos medicamentos é o Halaven (mesilato de eribulina) - 0,5mg/ml sol inj ct fa vd trans x 2ml, fabricado pela farmacêutica United Medical Ltda e utilizado para tratamento de câncer. A empresa comunicou o recolhimento voluntário do Lote 148386 em razão de desvio de qualidade, relacionado ao teor do princípio, ativo que estaria abaixo da especificação aprovada.

O outro medicamento é o maleato de enalapril - 20 mg com ct bl al plas trans x 500 (emb hosp), da fabricante Hipolabor Farmacêutica Ltda, usado no tratamento de hipertensão e insuficiência cardíaca. A Anvisa informa que houve um erro em relação às embalagens do produto.  As embalagens apresentam equivocadamente a indicação de 10 mg na descrição de composição, ao invés de 20 mg, que seria a descrição correta.

Para esse medicamento, estão suspensos os lotes: 

  • 0062/26M 
  • 0063/26M 
  • 0064/26M 
  • 0088/26M 
  • 0089/26M 
  • 0358/26M
  • 0415/26M
  • 0506/26M
  • 0507/26M 

Como proceder? 

Aqueles que têm em casa os medicamentos vetados pela Anvisa devem interromper imediatamente o uso.

O indicado é entrar em contato com um médico, farmacêutico ou outro responsável pelo tratamento para orientações. Também é indicado entrar em contato com o SAC das empresas fabricantes, a United Medical Ltda e a Hipolabor Farmacêutica Ltda. 

Leia Mais

Outras proibições 

A Anvisa suspendeu o lote 8891/25 da Água para Infusão sol infus IV cx 35 bols pvc sist, da Indústria Farmacêutica S/A. Segundo laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz, o produto apresentou resultado insatisfatório em uma inspeção de qualidade. A medida prevê o recolhimento do lote, além de proibir a venda, a distribuição e o uso.  

Foi determinada também a apreensão de todos os lotes do medicamento Cápsulas de óleo de pequi, produzidas pela R.T.K Indústria de Cosméticos e Alimentos Naturais Ltda. A Anvisa aponta que o produto não tem registro, notificação ou cadastro, e a fabricante não possui autorização de funcionamento. Está proibida a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso deste medicamento. 

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*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Tokarnia

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