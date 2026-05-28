Indicado para pacientes com Parkinson avançado, Anvisa aprova foslevodopa
Neurocirurgião destaca o impacto da nova alternativa para o controle de flutuações motoras severas
compartilheSIGA
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, na última segunda-feira (25/5), o registro do medicamento foslevodopa/foscarbidopa hidratada no Brasil, um avanço para o tratamento da doença de Parkinson avançada. A nova terapia é indicada para pacientes que apresentam flutuações motoras graves e debilitantes, especialmente aqueles que já não respondem de forma adequada às opções terapêuticas disponíveis.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A doença de Parkinson é uma condição neurodegenerativa progressiva caracterizada pela degeneração de neurônios produtores de dopamina, especialmente na chamada substância negra, região cerebral fundamental para o controle dos movimentos.
A redução desse neurotransmissor compromete a comunicação entre áreas responsáveis pela coordenação motora, provocando sintomas como:
- Tremores
- Rigidez muscular
- Bradicinesia (lentidão dos movimentos)
- Instabilidade postural
Nas fases mais avançadas, muitos pacientes passam a apresentar flutuações motoras importantes, alternando períodos de bom controle dos sintomas com momentos de perda de efeito da medicação.
Leia Mais
Controle dos sintomas
“O medicamento que pode ser chamado de foslevodopa/foscarbidopa hidratada, atua justamente na redução dessas flutuações. Administrado por infusão subcutânea contínua ao longo de 24 horas, por meio de uma bomba específica, o tratamento oferece uma liberação mais estável da medicação na corrente sanguínea, favorecendo o controle mais uniforme dos sintomas motores”, explica Marcelo Valadares, neurocirurgião, responsável pela área de Neurocirurgia Funcional da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e especialista no tratamento da doença de Parkinson.
No campo dos medicamentos, a infusão contínua subcutânea de foslevodopa/foscarbidopa hidratada já era considerada, no exterior, uma alternativa promissora para casos avançados e selecionados e já tinha uso terapêutico consolidado em países como Estados Unidos e Canadá.
Segundo o especialista, a chegada da terapia ao Brasil amplia as possibilidades de manejo clínico da doença no país. “A aprovação da infusão contínua representa um avanço importante para o cuidado de pacientes com Parkinson avançado e reforça a evolução das abordagens terapêuticas disponíveis. Essa será uma alternativa relevante, com potencial para ampliar a individualização do tratamento e oferecer novas perspectivas dentro da prática clínica”, analisa o neurocirurgião da Unicamp.
Principal tratamento para o Parkinson
Embora o tratamento padrão-ouro continue sendo a levodopa oral, especialmente por sua eficácia no controle inicial dos sintomas, a progressão da doença pode exigir ajustes terapêuticos mais sofisticados. “A administração da levodopa é eficaz em muitos casos, mas a progressão da doença pode demandar eventuais ajustes de dose, combinações de medicamentos e, quando necessário, a indicação de terapias avançadas”, analisa Marcelo Valadares.
Entre essas terapias, a infusão contínua se soma a estratégias já consolidadas, como a estimulação cerebral profunda (DBS), indicada para pacientes com sintomas motores mais complexos ou menor resposta ao tratamento medicamentoso convencional.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para o especialista, a aprovação da Anvisa é um passo importante para ampliar o acesso a novas alternativas capazes de preservar autonomia e qualidade de vida. “É crescente a expectativa de que essas inovações sejam incorporadas de maneira mais ampla à prática clínica. Medidas que acelerem o acesso a esses tratamentos são sempre bem-vindas, mas sem perder de vista a segurança dos pacientes.”