Dia de Conscientização da Doença de Parkinson, mundialmente celebrado em 11 de abril, é importante para destacar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para a doença

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Doença de Parkinson afeta cerca de 4 milhões de pessoas no mundo, entre eles, 200 mil brasileiros. Por isso, o Dia de Conscientização da Doença de Parkinson, mundialmente celebrado em 11 de abril, é importante para destacar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para a doença. A Estimulação Cerebral Profunda (DBS, do inglês Deep Brain Stimulation) é uma dessas opções pouco difundidas que tem transformado a vida de pacientes no Brasil e no mundo.

A Estimulação Cerebral Profunda (DBS) é um tratamento a ser considerado quando só o uso de medicamentos já não é mais eficaz no controle dos sintomas. Feita há mais de 20 anos com resultados expressivos, é uma terapia segura e comprovada que já ajudou mais de 100.000 pacientes com a doença de Parkinson a recuperar o controle e a qualidade de vida.

“A técnica utiliza um pequeno dispositivo, semelhante a um marca-passo, cirurgicamente implantado na região do tórax, que envia sinais elétricos a fios condutores colocados no cérebro. Essa estimulação pode melhorar a função motora, reduzindo sintomas como tremores, lentidão e rigidez”, explica o diretor de neuromodulação da Boston Scientific, Lucas Silva.

Segundo dados de estudos da Boston Scientific, empresa mundial em tecnologia médica, mais de 90% dos pacientes relataram uma melhora nos sintomas e, quando perguntados se fariam o tratamento com DBS novamente, 96% disseram que sim.

Horas de sintomas sob controle

O DBS aumenta em até 6 horas o período “ON” (com sintomas sob controle), em comparação ao tratamento apenas com medicamentos5, e a melhora significativa na função motora é sustentada por pelo menos cinco anos. Pacientes com tremores relataram uma redução média de 70% destes sintomas.

Com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população, os casos mundiais podem dobrar até 2040, já que as estimativas apontam para 1% das pessoas com mais de 65 anos convivendo com essa condição.

Dados de pesquisa do programa de pós-graduação da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein revelam o crescimento em número de casos nas últimas décadas e a perspectiva de que, embora sejam mais comumente associados a idosos, 10% a 20% dos diagnósticos de Parkinson são em adultos por volta dos 50 anos de idade.

“Parkinson é hoje a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente no planeta. No entanto, ainda existe pouca divulgação a respeito da condição clínica, seus sintomas e tecnologias disponíveis para tratamento”, continua Silva. “Parkinson não tem cura, mas existe um espectro amplo da doença e as terapias evoluíram significativamente nos últimos 30 anos”, completa.

Passo a passo da jornada de um paciente

Para ampliar a conscientização e disseminar o conhecimento sobre a doença, a Boston Scientific lançou recentemente o site com informações sobre a condição clínica, o passo a passo da jornada do paciente e detalhes sobre o DBS, tratamento disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde (ANS), com cobertura pelos planos de saúde.

A plataforma disponibiliza atendimento por Whatsapp para esclarecimento de dúvidas e agendamento de consultas com médicos especialistas por geolocalização, auxiliando o paciente em toda a sua jornada.