Shopping de BH terá experiência sobre saúde digestiva neste fim de semana

Uma estrutura inflável que reproduz o estômago humano será montada no Minas Shopping, nos dias 25, 26 e 27 de setembro, para aproximar a população de informações sobre saúde digestiva de forma visual, acessível e interativa.

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A atração faz parte do projeto “Por Dentro da Gastro – Pocket”, promovido pela Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), das 10h às 22h, com entrada gratuita. A iniciativa contará com o apoio da Associação Mineira de Gastroenterologia (AMG), cujos especialistas estarão presentes para esclarecer dúvidas e compartilhar orientações preventivas com os visitantes.



Voltada à educação e à conscientização pública, a ação busca ampliar o acesso a informações sobre o funcionamento do sistema digestivo, a prevenção de doenças e a importância de reconhecer sintomas que precisam de avaliação médica.

Nesta edição, a experiência será concentrada no módulo estômago. A instalação cenográfica permitirá que o público conheça aspectos relacionados ao funcionamento do órgão e compreenda, de maneira didática, algumas das principais condições que podem afetá-lo.

Desenvolvido para espaços de grande circulação, o formato Pocket leva o conhecimento médico-científico para além de consultórios, hospitais e congressos. A proposta é inserir a educação em saúde na rotina das pessoas e transformar um passeio pelo shopping em uma oportunidade de aprendizado e prevenção.

Especialistas disponíveis para orientar o público

Durante a programação, teremos representantes da AMG, estudantes de medicina e residentes, esclarecendo dúvidas sobre sintomas, prevenção e cuidados com a saúde digestiva.

O estômago desempenha funções essenciais no processo de digestão e pode ser afetado por condições como gastrites, úlceras e infecção pela bactéria Helicobacter pylori, um microrganismo associado a diferentes doenças gástricas. Sintomas como dor ou queimação recorrente, sensação persistente de estômago cheio, náuseas, dificuldade para se alimentar, vômitos frequentes ou perda de peso sem causa aparente não devem ser ignorados. Quando persistentes, esses sinais precisam ser investigados por um profissional de saúde.

A ação também pretende contribuir para o enfrentamento da desinformação, oferecendo conteúdos respaldados por entidades científicas e especialistas da área.

Para a FBG, promover iniciativas em locais frequentados pela população amplia o alcance da educação em saúde e favorece escolhas mais conscientes. “A informação qualificada é uma das principais ferramentas de prevenção. Ao aproximar especialistas da população em um ambiente acessível e acolhedor, criamos oportunidades para esclarecer dúvidas, estimular o reconhecimento dos sinais de alerta e incentivar a busca por atendimento médico no momento adequado”, destaca Áureo Delgado, presidente da FBG.

Ação une informação, prevenção e experiência visual

Além do conteúdo educativo, a estrutura inflável oferece um elemento de forte impacto visual, permitindo que crianças, jovens, adultos e idosos tenham contato com o tema de forma leve e didática.

Serviço

Projeto Por Dentro da Gastro – Pocket

Data: 25, 26 e 27 de setembro

Horário: Das 10h às 22h

Local: Minas Shopping – Avenida Cristiano Machado, 4000, Bairro União, Belo Horizonte, MG

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