7 cuidados essenciais para manter a saúde digestiva em dia

O Dia Mundial da Saúde Digestiva, celebrado em 29 de maio, traz um alerta sobre o funcionamento do nosso sistema gastrointestinal. É muito comum que o corpo dê sinais quando algo não vai bem por meio de desconfortos como distensão abdominal, azia ou alterações no trânsito intestinal.

Muitas vezes ignorados ou normalizados no dia a dia, esses sintomas podem indicar desequilíbrios na microbiota ou condições que exigem investigação. Para evitar que maus hábitos prejudiquem o funcionamento do estômago, fígado e intestino, pequenos ajustes na rotina diária de saúde são fundamentais.

A médica Camila Coradi, gastroenterologista do Hospital Orizonti, reuniu as principais orientações para proteger o sistema digestivo.

Confira abaixo sete dicas essenciais

1. Mantenha uma alimentação equilibrada e reduza os ultraprocessados. Colocar mais fibras, frutas e vegetais frescos no prato ajuda a nutrir as bactérias boas do nosso intestino, o que melhora o funcionamento de todo o sistema digestivo. Em contrapartida, deve-se evitar o excesso de álcool e produtos ultraprocessados, que podem causar inflamações, refluxo, barriga estufada e outros desconfortos no dia a dia.

2. Hidrate-se e coloque o corpo em movimento. Beber água na quantidade certa é o principal truque para manter o intestino funcionando como um reloginho, evitando a prisão de ventre. Além disso, a prática regular de exercícios físicos ajuda a estimular a digestão, reduz dores e desconfortos e ainda traz benefícios para o metabolismo e a imunidade.

3. Cuide do estresse e da qualidade do sono. Nosso cérebro e nosso intestino estão totalmente conectados. Por isso, viver estressado, ansioso ou dormir mal pode refletir diretamente na barriga. Esses fatores pioram o funcionamento intestinal, desequilibram a flora e deixam o corpo muito mais sensível a dores e cólicas abdominais.

4. Atenção ao excesso de peso e à saúde do fígado. O excesso de peso acende um alerta para a saúde do fígado, aumentando o risco de acúmulo de gordura no órgão, a esteatose hepática. Essa condição está ligada a inflamações, diabetes e problemas no coração. A melhor forma de prevenir e cuidar desse quadro é apostar na boa alimentação e exercícios físicos.

5. Não normalize a azia e o refluxo. Sentir azia, queimação ou aquela sensação de que a comida está voltando não deve fazer parte da rotina. Quando o refluxo se torna frequente, ele não apenas atrapalha a qualidade de vida, mas pode evoluir para inflamações e machucados mais sérios no esôfago. Mudanças simples de hábito e acompanhamento médico fazem toda a diferença.

6. Fique de olho nos desconfortos constantes no estômago. Ficar enjoado ou com dor na barriga sempre que come não é normal. Esses desconfortos podem ser causados por gastrite ou até mesmo pela presença da bactéria H. pylori, que pode provocar úlceras e aumentar o risco de doenças mais graves no estômago a longo prazo. Por isso, buscar um diagnóstico e fazer o tratamento correto é essencial.

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7. Não ignore os sinais de alerta do corpo. Sangramento nas fezes, diarreia que não passa, dores frequentes, vontade muito urgente de ir ao banheiro e perda de peso sem motivo aparente são sinais vermelhos. Eles podem indicar inflamações intestinais mais sérias, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Nesses casos, procurar um especialista o quanto antes evita complicações e ajuda a recuperar a qualidade de vida.