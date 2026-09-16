Bruxismo: quando apertar ou ranger os dentes pode ser sinal de alerta

Apertar ou ranger os dentes pode parecer um comportamento inofensivo, especialmente quando acontece durante o sono e passa despercebido. Mas o bruxismo pode provocar desgaste e fraturas dentárias, sensibilidade, dores na mandíbula, na cabeça e na musculatura, além de estar associado a alterações na região cervical.

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O problema pode ocorrer tanto durante o sono quanto enquanto a pessoa está acordada e tem causas diversas, que vão de fatores neurológicos e comportamentais a questões emocionais e distúrbios do sono.

Embora estresse e ansiedade possam contribuir para o aumento da atividade muscular e do apertamento dos dentes, eles não são os únicos responsáveis pelo problema. Por isso, a identificação dos sinais e a avaliação profissional são importantes para determinar as causas e indicar o tratamento adequado para cada caso.

O dentista bucomaxilofacial da Oral Sin, Raphael Magalhães, explica os principais sintomas do bruxismo, a relação com dores de cabeça e na mandíbula, os sinais que podem indicar distúrbios do sono e as possibilidades de tratamento.

O que é o bruxismo e por que ele pode acontecer?

É o ato involuntário de apertar ou ranger os dentes, durante o sono ou acordado. Tem causa multifatorial, envolvendo fatores neurológicos, comportamentais, emocionais e relacionados ao sono.

Quais são os principais sintomas e sinais de alerta?

Desgaste ou fratura dos dentes, sensibilidade, dor ou cansaço na mandíbula, dor de cabeça e dor muscular ao acordar.

Qual é a relação do bruxismo com dores de cabeça, na mandíbula e na região cervical?

O excesso de atividade dos músculos da mastigação pode gerar sobrecarga e dor na mandíbula e contribuir para dores de cabeça. Também existe associação entre alterações da mandíbula e sintomas cervicais.

O estresse e os fatores emocionais podem influenciar o bruxismo?

Estresse e ansiedade podem aumentar a atividade muscular e o apertamento dos dentes, mas não são as únicas causas. O bruxismo é multifatorial.

Quando é importante procurar uma avaliação médica ou odontológica?

Quando houver dor frequente, desgaste ou fratura dos dentes, dificuldade para movimentar a mandíbula, dores de cabeça recorrentes ou suspeita de ranger os dentes durante o sono.

Como é feito o diagnóstico e quais são os tratamentos disponíveis?

O diagnóstico é principalmente clínico, através da avaliação dos sintomas e do exame físico. O tratamento depende de cada caso e pode envolver mudanças de hábitos, fisioterapia, controle de fatores emocionais, dispositivos intraorais e, quando necessário, medicamentos. Também pode ser necessário usar uma placa miorrelaxante, que é feita sob medida. Ela protege os dentes do atrito e alivia a pressão na articulação.

Quando o bruxismo pode estar relacionado a distúrbios do sono?

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Quando ocorre durante o sono, existem sinais como ronco, pausas na respiração, engasgos noturnos, sono não reparador ou sonolência durante o dia. Nesses casos, pode ser necessária investigação de distúrbios como a apneia do sono.