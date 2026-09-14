Superlua e o sono: por que as fases da lua podem estar sabotando seu descanso noturno
Estudos apontam que a luminosidade do satélite afeta a produção de melatonina; entenda como o ritmo biológico reage a esse fenômeno astronômico
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A fascinação pelas fases da Lua, especialmente durante eventos como superluas, mobiliza entusiastas da astronomia em todo o Brasil. O que muitos não sabem, porém, é que a intensidade da luz do satélite natural pode influenciar diretamente a qualidade do sono e desregular o ritmo biológico, um efeito que se torna mais evidente em noites de céu claro.
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Essa conexão não é misticismo, mas uma resposta fisiológica do corpo humano à iluminação noturna. A alteração no descanso está ligada à produção de melatonina, o hormônio responsável por regular nosso relógio biológico e induzir o sono.
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Como a Lua afeta o nosso sono?
A principal relação entre as fases da Lua e o sono está na luz. Em períodos de maior luminosidade, como na lua cheia, a claridade noturna pode suprimir a produção de melatonina pelo cérebro, dificultando o início do sono e afetando a profundidade do descanso.
Mesmo com as janelas fechadas, nosso organismo é sensível a variações de luz. Esse mecanismo é uma herança evolutiva de uma época em que a humanidade dependia dos ciclos lunares para realizar atividades noturnas com segurança. O cérebro interpreta a claridade como um sinal para se manter alerta.
Qual a relação entre a Lua Cheia e a insônia?
A lua cheia representa o pico de luminosidade do ciclo lunar, e é nessa fase que os impactos no sono são mais documentados. Pesquisas científicas mostram que, em média, as pessoas podem demorar mais para adormecer e ter uma redução na duração do sono profundo durante esse período.
Essa dificuldade para dormir não se restringe apenas à percepção de um ambiente mais claro. O ritmo circadiano, nosso relógio interno que regula funções corporais ao longo de 24 horas, é diretamente influenciado pelos ciclos de luz e escuridão. Uma noite mais iluminada pode, portanto, "confundir" esse sistema.
Como melhorar o sono durante as fases de maior luminosidade lunar?
É possível adotar estratégias para minimizar os efeitos da luz da Lua e garantir um repouso de qualidade. O objetivo principal é criar um ambiente que favoreça a produção natural de melatonina e sinalize ao corpo que é hora de descansar. Confira algumas dicas práticas:
Controle total da iluminação: utilize cortinas do tipo blackout ou persianas que isolem completamente o quarto da luz externa. Máscaras de dormir também são uma solução eficaz e de baixo custo para criar a escuridão necessária.
Rotina de desconexão digital: a luz azul emitida por celulares, tablets e televisões é uma grande inibidora da melatonina. Desligue todos os aparelhos eletrônicos pelo menos uma hora antes do horário que pretende dormir.
Mantenha a regularidade: tente deitar e levantar sempre nos mesmos horários, mesmo aos finais de semana. A consistência fortalece o ritmo circadiano e ajuda o corpo a entender quando deve sentir sono.
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Crie um ritual relaxante: atividades calmas antes de dormir, como a leitura de um livro (com luz amarela e fraca), meditação ou um banho morno, ajudam a diminuir o ritmo do corpo e da mente, preparando o terreno para o sono.