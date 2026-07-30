Lua cheia e insônia: entenda se o astro realmente afeta seu sono

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A cada fase de Lua Cheia, muitas pessoas relatam uma queixa comum: a dificuldade para dormir. Relatos de noites mal dormidas e insônia são frequentes e levam a um questionamento antigo: será que o astro realmente tem o poder de interferir no nosso descanso?

O que são os nomes da Lua Cheia?

A Lua Cheia de julho, por exemplo, recebe o nome tradicional de Lua dos Cervos. A denominação tem origem em antigas tribos nativas norte-americanas, que observavam que era nesta época do ano que os novos chifres dos cervos machos jovens começavam a surgir.

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Cada Lua Cheia do ano recebe um nome diferente, geralmente ligado a fenômenos da natureza ou atividades agrícolas típicas daquele período no Hemisfério Norte. Esses nomes, como Lua de Morango (junho) ou Lua do Lobo (janeiro), foram popularizados por publicações como o almanaque norte-americano "The Old Farmer's Almanac".

Como a Lua Cheia afeta o sono?

A ciência investiga a conexão entre o ciclo lunar e o sono humano, e alguns estudos já oferecem pistas. Uma pesquisa de destaque, publicada na revista científica "Current Biology", observou que nos dias próximos à Lua Cheia os participantes levaram mais tempo para adormecer, dormiram menos e tiveram uma redução significativa na fase de sono profundo.

Os pesquisadores também notaram uma queda nos níveis de melatonina, o hormônio responsável por regular o sono. A principal hipótese é que nosso corpo pode ter um relógio biológico interno, chamado de circalunar, que responde às fases da Lua, um resquício de épocas em que a luz do astro era mais relevante para as atividades noturnas.

Dicas para dormir melhor em noites de Lua Cheia

Se você percebe que seu sono piora durante essa fase lunar, algumas medidas simples podem ajudar a garantir uma noite de descanso mais tranquila e reparadora. A criação de um ambiente propício ao relaxamento é o passo mais importante para contornar os possíveis efeitos da luminosidade e da agitação associada ao período.

Adotar pequenas mudanças na rotina noturna pode fazer uma grande diferença. Veja o que fazer:

Controle a luminosidade: use cortinas do tipo blackout ou uma máscara de dormir para bloquear completamente a luz externa. A claridade excessiva pode confundir o cérebro e inibir a produção de melatonina. Desligue as telas: evite usar celular, tablet ou televisão pelo menos uma hora antes de se deitar. A luz azul emitida por esses aparelhos interfere diretamente no ciclo do sono. Crie um ritual de relaxamento: um banho morno, a leitura de um livro ou a prática de meditação podem sinalizar ao corpo que é hora de desacelerar e se preparar para dormir. Mantenha a rotina: tente deitar e levantar sempre nos mesmos horários, mesmo nos fins de semana. A regularidade ajuda a fortalecer o relógio biológico do seu corpo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.