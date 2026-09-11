Cardápio certo para maratona de estudos melhora o rendimento em provas

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A preparação para um concurso público exige uma rotina intensa de estudos, e a alimentação correta pode ser um diferencial para garantir a energia e a concentração necessárias. Com o concurso do Detran-SP 2026 em fase de inscrições neste mês de setembro, muitos candidatos buscam estratégias para otimizar o desempenho, e o cardápio diário entra como um fator decisivo para o sucesso.

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Manter o cérebro bem nutrido é fundamental para melhorar a capacidade de memorização e o raciocínio durante longas horas de leitura e resolução de exercícios. É importante ressaltar que as orientações aqui apresentadas são de caráter informativo e não substituem a consulta a um nutricionista, que pode personalizar o cardápio conforme as necessidades individuais. A escolha dos alimentos certos fornece nutrientes que podem atuar positivamente na função cognitiva, ajudando a evitar o cansaço mental e a procrastinação.

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Quais alimentos melhoram a memória para estudar?

Alimentos ricos em antioxidantes, gorduras saudáveis e vitaminas são considerados importantes para a saúde dos neurônios e podem aprimorar a capacidade de reter informações. Eles auxiliam no combate ao estresse oxidativo no cérebro, um processo que pode prejudicar as células e a memória a longo prazo.

Frutas vermelhas e roxas: morangos, mirtilos e açaí contêm flavonoides, compostos que podem contribuir para a função cerebral;

Peixes gordurosos: salmão, sardina e atum são fontes de ômega 3, um tipo de gordura importante para a saúde cerebral;

Ovos: a gema é rica em colina, um nutriente que o corpo utiliza para criar neurotransmissores relacionados à memória e ao humor;

Oleaginosas e sementes: nozes, castanhas e sementes de abóbora fornecem vitamina E, um antioxidante que ajuda a proteger as membranas celulares contra danos.

O que comer para ter mais concentração?

Para manter o foco durante os estudos, é preciso garantir um fornecimento constante de energia para o cérebro. A melhor estratégia é optar por carboidratos de baixo índice glicêmico, que liberam glicose de forma lenta e estável na corrente sanguínea, evitando picos de energia seguidos por quedas bruscas de disposição.

Grãos integrais: aveia, arroz integral e quinoa são excelentes fontes de energia estável;

Chocolate amargo: com pelo menos 70% de cacau, é rico em cafeína e flavonoides, que estimulam o fluxo sanguíneo para o cérebro e podem aumentar o estado de alerta;

Café e chá verde: a cafeína, em doses moderadas, ajuda a melhorar o foco e a concentração. O chá verde também contém L-teanina, um aminoácido que promove o relaxamento sem causar sonolência;

Abacate: fonte de gorduras monoinsaturadas, contribui para manter o fluxo sanguíneo saudável, o que é vital para a função cerebral.

Não se esqueça da hidratação

Manter-se hidratado é crucial para o bom funcionamento do cérebro. A desidratação, mesmo que leve, pode causar dores de cabeça, fadiga e dificuldade de concentração. Tenha sempre uma garrafa de água por perto durante os estudos e beba regularmente, mesmo sem sentir sede.

Alimentos que devem ser evitados na maratona de estudos

Alguns alimentos podem prejudicar o desempenho cognitivo, causando lentidão, sonolência e dificuldade de concentração. Durante o período de preparação intensa para provas, é recomendado reduzir o consumo de itens que sobrecarregam o organismo e afetam a clareza mental.