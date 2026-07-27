Dieta da mente: 10 alimentos para proteger seu cérebro da demência

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A prevenção de até 45% dos casos de demência pode estar no prato. Segundo diretrizes atualizadas divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em julho de 2026, a adoção de um estilo de vida saudável, que inclui uma alimentação balanceada, é uma das principais ferramentas para proteger a saúde cerebral e reduzir os riscos de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas.

A demência afeta mais de 57 milhões de pessoas no mundo, e a conscientização sobre a importância da dieta para a mente ganha cada vez mais espaço nas recomendações internacionais de saúde. A alimentação focada na proteção do cérebro prioriza nutrientes que combatem a inflamação e o estresse oxidativo, dois fatores diretamente ligados ao declínio cognitivo.

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No Brasil, estudos apontam que essa proporção de casos preveníveis pode chegar a 59%, o que reforça a relevância das escolhas de estilo de vida para a população local.

O que é a Dieta da Mente?

A Dieta da Mente, também conhecida como MIND (sigla em inglês para Intervenção Mediterrânea-DASH para Atraso Neurodegenerativo), é um padrão alimentar que combina elementos das dietas Mediterrânea e DASH. Seu foco é em alimentos que comprovadamente beneficiam a saúde cerebral, visando retardar o envelhecimento cognitivo.

Quais alimentos protegem o cérebro da demência?

A estratégia central é aumentar o consumo de alimentos ricos em vitaminas, antioxidantes e gorduras boas, enquanto se limita a ingestão de produtos que podem prejudicar a função neurológica. Abaixo, listamos 10 grupos de alimentos essenciais para a saúde do cérebro:

Folhas verdes escuras: Espinafre, couve, acelga e outras folhas são ricas em nutrientes como vitamina K, luteína e folato, que ajudam a preservar a função cognitiva. O ideal é consumir pelo menos uma porção por dia.

Frutas vermelhas: Morangos, mirtilos, framboesas e amoras são carregados de flavonoides, antioxidantes que melhoram a memória e protegem as células cerebrais contra danos.

Nozes e sementes: Fontes de gorduras saudáveis, fibras e vitamina E, as oleaginosas como nozes, castanhas e amêndoas são excelentes para a proteção neuronal.

Peixes ricos em ômega-3: Salmão, sardinha, atum e cavala contêm altas doses de ômega-3, um ácido graxo fundamental para a construção de membranas celulares no cérebro e para a redução de processos inflamatórios. Vale ressaltar que as diretrizes da OMS recomendam o consumo de peixes como fonte natural de ômega-3, mas não a suplementação com cápsulas na ausência de deficiência diagnosticada.

Azeite de oliva extravirgem: Usado como principal gordura para cozinhar, o azeite é um poderoso anti-inflamatório e antioxidante, protegendo o cérebro do estresse oxidativo.

Grãos integrais: Aveia, quinoa, arroz integral e pães 100% integrais fornecem um fluxo constante de energia para o cérebro e são ricos em vitaminas do complexo B.

Leguminosas: Feijão, lentilha, grão-de-bico e soja são excelentes fontes de fibras e proteínas vegetais, que ajudam a manter a mente afiada por mais tempo.

Aves: Frango e peru são fontes de proteína magra e contribuem para a produção de neurotransmissores importantes para a comunicação entre as células nervosas.

Cúrcuma: O tempero, também conhecido como açafrão-da-terra, contém curcumina, um composto com potentes efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes que pode cruzar a barreira hematoencefálica.

Chocolate amargo: Com moderação (cerca de 30 gramas por dia), o chocolate com mais de 70% de cacau é uma fonte de flavonoides que podem melhorar o fluxo sanguíneo para o cérebro e a função cognitiva. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.