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Por que as gorduras certas são importantes para o cérebro e como colocá-las na alimentação

O cérebro precisa de gordura, mas da gordura certa

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Matheus Nazario
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Matheus Nazario
Repórter
25/03/2026 07:44

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Por que as gorduras certas são importantes para o cérebro e como colocá-las na alimentação
O cérebro é um órgão rico em lipídios, e isso ajuda a explicar por que a qualidade da gordura consumida faz diferença crédito: Tupi

Durante muito tempo, gordura virou sinônimo de algo a evitar. Só que essa ideia, quando aplicada de forma genérica, cria um erro comum na alimentação. O cérebro depende de gorduras boas para funcionar bem, manter a estrutura das células nervosas e sustentar processos ligados à memória, ao foco e ao equilíbrio emocional. O ponto não está em comer mais gordura de qualquer jeito, mas em entender quais tipos realmente ajudam e como incluí-los no prato com mais inteligência.

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Por que as gorduras certas importam tanto para a saúde do cérebro?

O cérebro é um órgão rico em lipídios, e isso ajuda a explicar por que a qualidade da gordura consumida faz diferença. As membranas das células nervosas dependem desses compostos para manter flexibilidade e comunicação adequada, o que influencia diretamente saúde do cérebro, clareza mental e funcionamento cognitivo no dia a dia.

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Quando a alimentação fica muito pobre em gordura saudável ou muito carregada de fontes menos interessantes, o equilíbrio pode piorar. Em vez de pensar em gordura como vilã, faz mais sentido enxergá-la como parte da estrutura do organismo, desde que venha de fontes adequadas e dentro de um padrão alimentar consistente.

Por que as gorduras certas são importantes para o cérebro e como colocá-las na alimentação
Essas gorduras são essenciais para o funcionamento correto do cérebro

Quais gorduras ajudam mais o cérebro no dia a dia?

As mais valorizadas nesse contexto são as gorduras insaturadas, especialmente as encontradas em peixes, azeite de oliva, nozes, sementes e abacate. Esses alimentos aparecem com frequência em recomendações de alimentação equilibrada porque oferecem um perfil de gordura mais favorável do que o de produtos ultraprocessados e preparações ricas em gordura saturada.

  

Entre elas, os ômega-3 ganham destaque por sua relação com a estrutura e a função cerebral. Fontes marinhas como salmão, sardinha e cavala concentram EPA e DHA, enquanto sementes de linhaça, chia e nozes oferecem ALA, uma forma vegetal. Para facilitar a visualização, estes grupos costumam ser os mais lembrados:

Fontes marinhas
Peixes gordurosos entram entre os principais alimentos para o cérebro por concentrarem EPA e DHA.
Fontes vegetais
Abacate, nozes, chia e linhaça ajudam a compor uma rotina rica em gorduras boas.
Uso diário
O azeite de oliva entra como opção prática para substituir fontes de gordura menos interessantes.

O que vale reduzir para não atrapalhar esse equilíbrio?

O problema não costuma ser a presença de gordura em si, mas o excesso de fontes menos favoráveis no padrão alimentar. Dietas carregadas de frituras frequentes, ultraprocessados e produtos com muita gordura saturada tendem a ocupar espaço demais no cardápio e a reduzir a presença do que realmente interessa para o organismo.

As recomendações mais amplas costumam seguir uma linha simples:

  • priorizar ômega-3 na alimentação e outras fontes de gordura insaturada
  • trocar parte das gorduras saturadas por azeite, peixes, sementes e nozes
  • limitar ultraprocessados e combinações ricas em gordura trans
  • pensar no padrão da dieta, não apenas em um alimento isolado

Como incluir essas gorduras na rotina sem complicar demais?

Na prática, o caminho mais simples é fazer trocas inteligentes e consistentes. Em vez de transformar tudo de uma vez, vale inserir peixe gorduroso algumas vezes na semana, usar azeite para finalizar refeições, adicionar sementes ao iogurte ou à fruta e incluir nozes em pequenos lanches. Essas mudanças ajudam a melhorar a alimentação para memória e foco sem exigir uma dieta rígida.

Também ajuda pensar em combinação. Um prato com vegetais, leguminosas, fonte de proteína e alguma nutrição para o cérebro vinda de gorduras de boa qualidade costuma ser mais eficiente do que buscar um único alimento milagroso. O cérebro responde melhor a um padrão alimentar equilibrado do que a atalhos pontuais.

O Dr. Paulo Porto de Melo fala, em seu TikTok, da importância do consumo de gorduras para um melhor funcionamento e defesa do cérebro:

@drpauloportodemelo

O que falo aqui ha anos foi confirmado e publicado na revista nature. Assista, entenda e compart

original sound – Dr Paulo Porto de Melo

Vale mesmo parar de demonizar a gordura?

Vale, desde que a conversa seja feita com precisão. Nem toda gordura tem o mesmo efeito, e a escolha da fonte faz diferença real. O foco não deve ser eliminar tudo, mas construir uma alimentação que favoreça o cérebro, o coração e o bem-estar geral com mais qualidade e menos mito.

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No fim, o ponto principal é simples. As gorduras certas ajudam a sustentar funções importantes do organismo e podem fazer parte de uma rotina saudável de forma muito prática. Quando entram no prato com equilíbrio, elas deixam de ser vilãs e passam a ocupar o lugar que sempre deveriam ter tido: o de aliadas da saúde.

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