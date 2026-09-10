Evento em BH propõe reflexões sobre escolhas e caminhos da vida

O Alma Talks, plataforma de palestras que reúne nomes de diferentes áreas para promover encontros sobre comportamento, desenvolvimento humano, saúde, cultura, filosofia e questões presentes no cotidiano, amplia sua programação em Belo Horizonte com uma série de encontros entre setembro e outubro.

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A agenda reúne Elisama Santos, Clóvis de Barros Filho, Ana Claudia Quintana Arantes, Ana Suy, Christian Dunker e Natália Sousa, com discussões que passam por inteligência emocional, autoconhecimento, propósito, luto, relações, amor, desejo e a percepção sobre a própria trajetória.

Na quarta-feira (16/9), a escritora, consultora e palestrante Elisama Santos apresenta “A Coragem de Sentir”, no Teatro Ney Soares. O encontro propõe uma reflexão sobre sentimentos, vulnerabilidade, limites e desejos, além de abordar autoconhecimento, comunicação não violenta e inteligência emocional.



Em 25/9, o filósofo, professor e escritor Clóvis de Barros Filho leva ao Cine Theatro Brasil Vallourec a palestra “O Valor e o Sentido da Vida”. Baseado no livro homônimo, escrito em coautoria com Lúcia Helena Galvão, o encontro aborda ética, propósito, escolhas, autoconhecimento e os sentidos atribuídos à existência.

Já em 2/10, a médica e escritora Ana Claudia Quintana Arantes apresenta “A Saudade Pode Existir ao Lado da Alegria”. A partir de sua experiência com pacientes, famílias e histórias de despedida, ela propõe um olhar sobre o luto que não exige apagar os vínculos ou experiências que tiveram valor para que seja possível seguir em frente.

No dia 10/10, os psicanalistas Ana Suy e Christian Dunker se encontram no Cine Theatro Brasil Vallourec para a palestra “Eu Só Existo no Olhar do Outro?”.

O encontro parte de questões como amor, desejo, falta, intimidade e o olhar do outro para discutir os desafios de construir relações em um contexto marcado por superexposição, solidão, desencontros e idealizações. A conversa articula referências da psicanálise, filosofia, literatura e situações do cotidiano.

Encerrando essa sequência de encontros, no dia 17/10, a jornalista, roteirista e escritora Natália Sousa apresenta “Para a vida não virar um borrão”, no Teatro Ney Soares.

A palestra parte de uma sensação cada vez mais comum: a percepção de que os dias passam, as conquistas se acumulam, mas a própria trajetória parece não deixar marcas. Entre trabalho, compromissos e tarefas, o cotidiano pode se transformar em uma sucessão de acontecimentos difíceis de reconhecer e celebrar.

Natália propõe uma reflexão sobre o que acontece quando as pessoas não conseguem perceber o próprio esforço e reconhecer o caminho percorrido entre um objetivo e sua realização. A palestra também aborda a diferença entre conquistar e reconhecer o que foi conquistado, além do papel da celebração como forma de construir memória e reconhecer a capacidade de enfrentar desafios.

Jornalista, roteirista e escritora, Natália Sousa é criadora do podcast “Para dar nome às coisas”, espaço dedicado a conversas sobre temas do cotidiano e questões que nem sempre encontram espaço para serem discutidas de maneira aberta.

Com diferentes perspectivas, a programação do Alma Talks em Belo Horizonte propõe encontros que têm em comum a reflexão sobre a experiência humana e os desafios de viver de maneira mais consciente — seja na relação com os próprios sentimentos, nas escolhas, nos vínculos, diante das perdas ou na forma como cada pessoa reconhece sua própria história.



Serviço

Elisama Santos — “A Coragem de Sentir”

Dia: 16/9

Hora: 20h, com abertura dos portões às 19h

Duração: 1h30

Local: Teatro Ney Soares — Rua Diamantina, 463, Lagoinha, Belo Horizonte

Site: https://www.almatickets.com.br/events/elisama-santos-em-belo-horizonte-palestra-a-coragem-de-sentir-16092026-belohorizonte

Clóvis de Barros Filho — “O Valor e o Sentido da Vida”

Dia: 25 de setembro de 2026

Hora: 20h, com abertura dos portões às 19h

Duração: 1h30

Local: Cine Theatro Brasil Vallourec — Avenida Amazonas, 315, Centro, Belo Horizonte

Site: https://www.almatickets.com.br/events/clvis-de-barros-filho-em-belo-horizonte-palestra-o-valor-e-o-sentido-da-vida-25092026-belohorizonte

Ana Claudia Quintana Arantes — “A Saudade Pode Existir ao Lado da Alegria”

Dia: 2/10

Hora: 20h, com abertura dos portões às 19h

Duração: 1h30

Local: Cine Theatro Brasil Vallourec — Avenida Amazonas, 315, Centro, Belo Horizonte

Site: https://www.almatickets.com.br/events/ana-claudia-quintana-arantes-em-belo-horizonte-palestra-a-saudade-pode-existir-ao-lado-da-alegria-02102026-belohorizonte

Ana Suy e Christian Dunker — “Eu Só Existo no Olhar do Outro?”

Dia: 10/10

Hora: 18h, com abertura dos portões às 17h

Duração: 1h30

Local: Cine Theatro Brasil Vallourec — Avenida Amazonas, 315, Centro, Belo Horizonte

Ingressos: https://www.almatickets.com.br/events/ana-suy-e-christian-dunker-em-belo-horizonte-palestra-eu-s-existo-no-olhar-do-outro-10102026-belohorizonte

Natália Sousa — “Para a vida não virar um borrão”

Dia: 17 de outubro de 2026

Hora: 18h, com abertura dos portões às 17h

Duração: 1h30

Local: Teatro Ney Soares — Rua Diamantina, 463, Lagoinha, Belo Horizonte

Ingressos: https://www.almatickets.com.br/events/natlia-sousa-em-belo-horizonte-palestra-para-a-vida-no-virar-um-borro-17102026-belohorizonte

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