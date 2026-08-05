Dia dos Pais: autocuidado fortalece saúde, autoestima e bem-estar

Pais sempre foram vistos como aqueles que ensinam, protegem e cuidam da família. Agora, um novo comportamento ganha espaço: o de homens que também aprenderam a cuidar de si. Com a chegada do Dia dos Pais, o autocuidado deixa de ser associado apenas à estética e passa a representar um compromisso com a saúde, a autoestima e ao exemplo que será deixado para os filhos.

Entre pais negros, essa mudança tem um significado ainda mais importante. Além de romper estigmas sobre a masculinidade, o cuidado com a pele, os cabelos e a barba responde às necessidades específicas da pele preta, suscetível a condições como foliculite, hiperpigmentação e manchas intensas.

Segundo a biomédica esteta e especialista em pele preta, Jéssica Magalhães, investir em autocuidado é investir em qualidade de vida. Para a profissional, uma rotina masculina eficaz começa por cuidados simples, higienizar a pele com produtos adequados, ‘hidratação’ para preservar a barreira cutânea e o uso de protetor solar diariamente.













Durante muito tempo, homens foram incentivados a ignorar sinais do próprio corpo e a procurar ajuda apenas quando o problema era agravado. Esse comportamento, no entanto, vem mudando. Atenta a esse cenário, Jéssica observa a procura masculina por atendimentos dermatológicos, impulsionada não apenas pela preocupação com a aparência, mas pelo entendimento de que cuidar da pele também é prevenir doenças, desconfortos e impactos na autoestima.

"No consultório, percebemos que muitos homens chegam porque querem resolver uma queixa específica, mas acabam entendendo que uma rotina de cuidados vai muito além da estética. Ela melhora a saúde da pele, aumenta a confiança e mostra que o autocuidado faz parte da qualidade de vida", explica.

Para homens negros, essa atenção é ainda mais necessária. A maior quantidade de melanina protege parcialmente contra os danos da radiação solar, mas também torna a pele mais propensa à hiperpigmentação após inflamações. Isso significa que espinhas, cortes provocados pelo barbear e episódios de foliculite podem deixar manchas persistentes quando não recebem o tratamento adequado.

A foliculite da barba, inclusive, está entre as principais queixas desse público. O formato naturalmente curvado dos pelos favorece que eles encravem após o barbear, provocando inflamação, dor e marcas na pele.













"A própria estrutura dos fios propicia a foliculite, além do processo de reação que a pele negra possui. Importante manter a área bem higienizada antes do barbear, evitar reutilizar a lâmina muitas vezes e em repetidos movimentos e, quando possível, optar pela depilação a laser para eliminar a causa do problema. Apesar do processo inflamatório, ainda é necessário hidratar a região e podemos utilizar de esfoliantes antes do barbear", afirma a especialista.













No caso dos homens que utilizam barba, Jéssica destaca a importância de evitar o uso de lâminas desgastadas e o hábito de raspar os pelos contra o sentido de crescimento, práticas que podem aumentar a ocorrência de pelos encravados e foliculite. A especialista também reforça que alterações como manchas persistentes, inflamações e mudanças na textura da pele merecem atenção profissional.

Jéssica reforça que a limpeza diária da pele, o uso de hidratantes adequados, a aplicação de protetor solar todos os dias e técnicas corretas durante o barbear são indispensáveis na rotina – além de alguns tratamentos dermatológicos para o controle de manchas, a exemplo do peeling.

Para Jéssica, o impacto desse movimento ultrapassa os benefícios individuais. "Os filhos aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. Quando um pai demonstra que cuidar da própria saúde faz parte da rotina, ele ajuda a construir uma geração que entende o autocuidado como um hábito natural, e não como um sinal de vaidade. Esse talvez seja um dos maiores legados que ele pode deixar."

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