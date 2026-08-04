Saúde masculina: dez exames preventivos que homens devem fazer aos 40 anos

O cuidado preventivo poderia ajudar diversos homens a evitar doenças, tratar enfermidades ainda no início, quando não estão em estágio avançado, e até mesmo prolongar a expectativa de vida desse público. No entanto, 46% dos homens com mais de 40 anos afirmam que só procuram atendimento médico quando sentem algum incômodo, de acordo com pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia.

“A população masculina precisa entender os benefícios da prevenção médica e saber que realizar exames antes de sentir dor ou sintomas de uma doença pode melhorar a qualidade de vida”, afirma Luiz Carlos, profissional da área de urologia do AmorSaúde. De acordo com o médico, fazer alguns testes simples ao chegar aos 40 anos pode ajudar a evitar uma série de complicações.



Exames recomendados ao chegar aos 40 anos

“Atualmente, esperamos que um homem, ao chegar aos 40 anos, esteja em pleno vigor físico e mental. No entanto, nessa idade, é necessário começar a realizar exames preventivos e fazer um histórico do paciente, com o intuito de checar se há casos de doenças genéticas em seus antecedentes”, explica Luiz.

O médico ressalta que esse histórico analisa o paciente desde o nascimento, levando em conta como foi sua criação, alimentação ao longo dos anos e o seu desenvolvimento. “Com base nessas informações, podemos elaborar um plano de suporte alimentar e emocional focado na realidade médica do paciente aos 40 anos. O objetivo principal é prevenir e detectar doenças”, resume.

Além desse procedimento, Luiz recomenda outros dez exames que homens devem fazer nessa faixa etária:

- Hemograma completo: o exame básico coleta informações sobre os glóbulos vermelhos, brancos e hemácias, os três componentes do sangue. “Por meio desse teste, é possível detectar sinais de anemia e checar como está a imunidade de um paciente”, afirma Luiz.

- Lipidograma: também ligado ao sangue, esse exame mede os níveis de gordura no organismo e detecta os índices de colesterol. “Depois dos 40 anos a chance de os homens desenvolverem colesterol alto aumenta devido à queda na produção de hormônios”, explica o médico.













- Testosterona total e livre: “Após os 40 anos, homens começam a enfrentar queda nos níveis de testosterona. Esse exame detalha como estão esses níveis em um paciente e ajuda a entender se é necessária suplementação para evitar problemas como perda de massa muscular e fadiga.”

- PSA total e livre: esses testes são feitos por meio de coleta de sangue e detectam o risco de câncer de próstata em homens. “O exame é necessário após os 40 anos, já que o risco da doença aumenta e o tratamento precoce dá mais chance de remissão”, detalha o médico.

- Exame de função renal: esse teste mede o nível de ureia e creatinina no corpo e, dessa forma, verifica se os rins estão funcionando corretamente. Com base nos resultados, é possível identificar precocemente problemas renais e iniciar o tratamento.

- Exame de função hepática: mensura os níveis das enzimas TGO e TGP, que indicam lesões no fígado. “O teste é necessário principalmente para aqueles que consomem álcool, já que a substância faz mal ao fígado. No entanto, também deve ser feito por quem não ingere a substância, pois pode indicar a presença de gordura no fígado e hepatites”, resume o médico.



- Exames de tireóide: “Alguns sintomas comuns em homens com mais de 40 anos, como ganho de peso, queda de cabelo e cansaço, podem ser confundidos com o avanço da idade quando, na verdade, são problemas hormonais causados por falhas na tireóide. Por isso, é essencial fazer os testes TSH e T4, que avaliam a glândula”, ressalta Luiz.

- Exames de urina: por meio da coleta de urina, os médicos conseguem examinar o risco de infecção, doenças nos rins e também alterações na próstata. Sendo assim, esse exame é uma forma de detectar sinais de doenças em diversos órgãos.

- Testes no coração: “A partir dos 40 anos, o risco de doenças como hipertensão e infarto aumenta em homens. Por isso, é recomendável fazer um ecocardiograma, que analisa o funcionamento do coração e pode detectar sinais precoces de arritmia.”













- Ultrassom de abdômen: o médico explica que por meio desse procedimento é possível analisar a saúde do fígado, dos rins, do pâncreas, do baço e da bexiga. “Ele ajuda a detectar doenças silenciosas que podem surgir nos homens depois dos 40 anos, como a esteatose hepática."



Hábitos saudáveis

O médico defende que fazer exames preventivos não é motivo de vergonha e que a maior parte das doenças comuns em homens com 40 anos ou mais pode ser identificada com os testes citados.













“A não realização dos exames aumenta as chances de as doenças não serem identificadas em fase precoce, o que poderia facilitar o tratamento e a cura. Desse modo, evitar exames faz mal não apenas para o indivíduo, mas também para a família e todos que convivem com ele”, ressalta.

Luiz reforça que, além dos exames preventivos, outros hábitos podem ajudar a manter a saúde de homens nessa faixa etária. “Fazer exercícios físicos frequentes, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e de cigarros e manter relações sociais saudáveis são outras práticas que ajudam a prevenir doenças e a manter a saúde conforme se envelhece."

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