Vírus perigoso não ataca só crianças e acende alerta nos idosos

Mais do que uma homenagem, o Dia dos Avós, celebrado em 26 de julho, também é um convite para olhar com mais atenção para a saúde de quem sempre esteve presente cuidando da família.

Em um país onde a população idosa continua crescendo, manter a vacinação em dia é uma das principais estratégias para prevenir doenças respiratórias, infecções e outras complicações que tendem a ser mais graves com o avanço da idade. Entre 2012 e 2025, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais passou de 11,3% para 16,6% da população brasileira, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o diretor médico da Saúde Livre Vacinas, Fábio Argenta, manter a caderneta de vacinação atualizada é uma das formas mais eficazes de preservar a autonomia, a qualidade de vida e a saúde dos idosos.

"Vacinar um avô ou uma avó é muito mais do que prevenir doenças, é uma demonstração de amor. Com o envelhecimento, o sistema imunológico naturalmente perde parte da sua capacidade de defesa, tornando as vacinas indispensáveis para envelhecer com mais saúde e segurança. Além disso, permite que os idosos permaneçam ativos e convivam com filhos, netos e bisnetos de forma mais segura", afirma.

Vacinas indispensáveis

Confira as principais vacinas recomendadas para essa fase da vida:

Efluelda

Desenvolvida especialmente para pessoas com 60 anos ou mais, a Efluelda possui uma formulação reforçada para estimular uma resposta mais eficaz do sistema imunológico. A vacinação é anual.

"A gripe pode parecer uma doença simples, mas, entre idosos, aumenta o risco de pneumonia, internações e outras complicações. A Efluelda surge como uma solução eficaz contra os casos graves de gripe", explica Argenta.

Herpes-zóster

Conhecido popularmente como "cobreiro", o herpes-zóster provoca lesões dolorosas na pele e pode deixar sequelas que persistem por meses ou até anos. A vacina é indicada para pessoas com 50 anos ou mais e também para indivíduos imunocomprometidos, reduzindo significativamente o risco da doença e de suas complicações.

"Muitas pessoas acreditam que o herpes-zóster causa apenas uma irritação na pele, mas ele pode provocar dores intensas e prolongadas. A vacinação é a melhor forma de prevenção", destaca o especialista.

Vacinas pneumocócicas (Pneumo 15 e Pneumo 20)

As vacinas pneumocócicas protegem contra bactérias capazes de causar pneumonia, meningite, sinusite e infecções na corrente sanguínea. A imunização é especialmente importante para idosos e pessoas com doenças crônicas, por reduzir o risco de complicações e de hospitalizações.

"As infecções por pneumococo estão entre as principais causas de internação em idosos. A vacinação reduz significativamente esse risco e oferece uma proteção importante nessa fase da vida", afirma o diretor médico.

Vírus sincicial respiratório (VSR)

O vírus sincicial respiratório pode causar infecções respiratórias graves também em idosos. A vacina é recomendada para pessoas com 60 anos ou mais e para adultos com comorbidades, ajudando a prevenir quadros que podem exigir internação.

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"O vírus sincicial respiratório não representa risco apenas para crianças. Entre idosos, ele também pode evoluir para casos graves, especialmente em quem possui doenças cardiovasculares ou pulmonares", alerta Fábio Argenta.