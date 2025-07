Mês dos avós: 7 vacinas essenciais para a proteção dos idosos

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O mês de Julho, dedicado a homenagear os avós, é um momento oportuno para reforçar os cuidados com a saúde da terceira idade. Neste ano, o aumento dos casos de doenças respiratórias durante o período mais frio reforça a importância da vacinação como principal forma de prevenção.

Dados recentes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontam crescimento acelerado das doenças respiratórias no país, especialmente da influenza A, que já supera a COVID-19 como principal causa de mortes por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em idosos. Os vírus sincicial respiratório (VSR) e influenza, altamente transmissíveis, estão entre os mais perigosos, com potencial para desencadear complicações graves em pessoas com mais de 60 anos, principalmente aquelas com comorbidades.

Até o final de maio, o Brasil registrou 83.928 casos de SRAG. Entre os casos confirmados, 22,7% foram de influenza A, 45% de VSR e 11,1% de COVID-19, segundo o Boletim Epidemiológico InfoGripe, da Fiocruz.

A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), no calendário 2024/2025, recomenda sete vacinas prioritárias para pessoas com 60 anos ou mais, indo além da tradicional vacina contra a gripe. Segundo Guenael Freire, infectologista do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica, da Dasa, essas vacinas são fundamentais para reduzir hospitalizações e complicações graves nessa faixa etária.

“Com o envelhecimento, ocorre a imunossenescência, uma redução da capacidade do sistema imunológico de combater infecções, aumentando o risco de diversas doenças, especialmente as respiratórias”, explica o especialista.

7 vacinas essenciais para idosos

Influenza (gripe): dose anual, preferencialmente com a vacina de alta concentração (HD4V), aplicada no outono. Pode ser administrada junto a outras vacinas. Pneumocócicas (VPC20 ou VPC13/VPC15 + VPP23): previnem pneumonia, meningite e sepse. O esquema depende do histórico vacinal. Vírus sincicial respiratório (VSR): recomendada como de rotina a partir dos 70 anos. Dos 60 aos 69 anos, indicada para pessoas com comorbidades, imunossuprimidas ou institucionalizadas. Dose única, com proteção de pelo menos dois anos. COVID-19: reforços conforme a situação epidemiológica e as recomendações do PNI. Herpes-zóster: duas doses da vacina inativada, mesmo para quem já teve a doença. Disponível na rede privada; recomendada a partir dos 50 anos. dTpa (difteria, tétano e coqueluche): reforço a cada 10 anos ou atualização do esquema vacinal, se necessário. Hepatite B: indicada para idosos não vacinados anteriormente. Disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e na rede privada.

Outras vacinas importantes:



Febre amarela: recomendada em regiões com risco, para idosos não vacinados previamente

recomendada em regiões com risco, para idosos não vacinados previamente Dengue: após 60 anos, com indicação médica

após 60 anos, com indicação médica Meningite meningocócica: indicada em determinados cenários de risco

“Muitos idosos dependem do apoio da família e dos profissionais de saúde para manter o esquema vacinal atualizado. Vacinar é um ato de cuidado e expressão de amor com esse grupo. Estudos mostram que a vacina da gripe, sozinha, pode reduzir em até 70% as hospitalizações por pneumonia em idosos. A vacinação também diminui significativamente os casos graves causados pelo VSR e pela COVID-19”, informa Guenael Freire.