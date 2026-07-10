Vacinas contra covid-19 serão atualizadas contra novas variantes
Medida prevê melhorar respostas imunológicas contra a doença no país
compartilheSIGA
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou um conjunto de atualizações para as vacinas contra a covid-19. A medida prevê melhorar a resposta contra variantes novas em circulação no país.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Instrução Normativa que trata do assunto foi publicada nessa quinta-feira (9/7) no Diário Oficial da União.
Leia Mais
Vacinas registradas e produzidas antes desta norma, e as que já foram distribuídas no país poderão ser utilizadas em até nove meses. Depois desse prazo, estão proibidas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As novas regras foram estabelecidas na 12ª Reunião Ordinária Pública da Diretoria Colegiada da Anvisa. A justificativa apresentada no encontro é de que registros recentes apontam dezenas de casos de síndrome gripal associados à doença, o que reforça a necessidade de manutenção de estratégias de vacinação atualizada no país.