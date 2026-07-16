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SAÚDE RENAL

Ingestão de água é importante no inverno para evitar doença dos rins

Com menor sensação de sede, as pessoas, principalmente idosas, acabam reduzindo a ingestão de água durante o inverno

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Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
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Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
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16/07/2026 10:12

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Além disso, é preciso praticar atividades físicas para melhorar o fluxo sanguíneo, assim como beber água regularmente, algo que reduz a viscosidade do sangue e não fumar (tabagismo agride os vasos).
A queda da temperatura no inverno pode trazer consequências sérias para a saúde dos rins

A queda da temperatura no inverno pode trazer consequências sérias para a saúde dos rins, devido a uma mudança de comportamento nessa estação do ano.

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Com menor sensação de sede, as pessoas, principalmente idosas, acabam reduzindo a ingestão de água durante o inverno, o que favorece a ocorrência doenças como cistites e até a formação de cálculos renais, alerta a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

A pasta informa que realiza diagnóstico e tratamento de enfermidades renais nas unidades do Rio Imagem Centro e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O acesso é feito por meio de encaminhamento médico, dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).

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Sintomas

As pessoas ao perceberem dor intensa na região lombar, dificuldade para urinar, sangue na urina, infecções urinárias recorrentes, perda involuntária de urina ou alterações no fluxo urinário, devem procurar atendimento na unidade básica de saúde.

De acordo com a orientação da secretaria, a avaliação médica é fundamental para identificar a causa do problema e definir a necessidade de exames especializados.

Exames

No Rio Imagem, o paciente com sintomas urinários, como incontinência, bexiga hiperativa e dificuldade para urinar, pode dispor de exames de urodinâmica, que avalia o funcionamento da bexiga e da uretra.

Uma das opções terapêuticas oferecidas é a litotripsia extracorpórea por ondas de choque, procedimento minimamente invasivo, que fragmenta as pedras nos rins para facilitar sua eliminação pela urina, informa a secretaria.

Acesso ao tratamento

O acesso às unidades do Centro e da Baixada ocorre por encaminhamento da Atenção Primária, após atendimento em uma Clínica da Família ou unidade básica de saúde da rede municipal.

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A secretaria recomenda atenção especial à alimentação. Embora o frio não seja a causa direta dessas doenças, hábitos típicos da estação aumentam o risco. De uma forma geral, é importante aumentar a ingestão de água - dois a três litros por dia - praticar atividade física e evitar alimentos ricos em sódio e ultraprocessados.

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