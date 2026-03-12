Assine
SAÚDE RENAL

Dieta para os rins: alimentos que você deve comer e os que deve evitar

Como uma alimentação balanceada, com controle de sal e proteínas, é fundamental para a saúde renal

12/03/2026 15:13

Dieta para os rins: alimentos que você deve comer e os que deve evitar
Exames preventivos, como o ultrassom, são essenciais para o diagnóstico precoce e a manutenção da saúde renal crédito: iStock

Nesta quinta-feira (12/3), Dia Mundial do Rim, a atenção se volta para a saúde renal e a prevenção de doenças. Manter uma alimentação equilibrada é uma das principais ferramentas para proteger esses órgãos vitais, responsáveis por filtrar o sangue e eliminar toxinas do corpo. O segredo está em controlar o consumo de sódio, potássio, fósforo e proteínas.

Uma dieta inadequada pode sobrecarregar os rins, acelerando o desenvolvimento de problemas crônicos, especialmente em pessoas com predisposição. Por isso, saber o que colocar no prato faz toda a diferença não apenas para quem já possui um diagnóstico, mas para todos que buscam um estilo de vida mais saudável e preventivo.

A hidratação também é um pilar fundamental. Beber água em quantidade suficiente ajuda os rins a funcionarem de maneira eficiente, facilitando a eliminação de resíduos e prevenindo a formação de cálculos renais. A recomendação geral varia, mas manter a urina clara é um bom indicador de que o corpo está bem hidratado.

Alimentos recomendados para a saúde dos rins

Priorizar alimentos frescos e naturais é o caminho mais seguro para cuidar dos rins. Eles geralmente possuem menor teor de sódio e aditivos químicos. Veja alguns exemplos benéficos:

  • Frutas com baixo potássio: maçã, pêssego, abacaxi e frutas vermelhas como morango e mirtilo são excelentes opções.

  • Vegetais amigos dos rins: repolho, couve-flor, pimentão vermelho, cebola e alho oferecem nutrientes sem sobrecarregar os órgãos.

  • Proteínas magras: peito de frango sem pele e peixes como salmão, ricos em ômega 3, devem ser consumidos em porções controladas.

  • Carboidratos: Em casos de doença renal avançada e sob orientação profissional, carboidratos como arroz branco, pães e massas de farinha refinada podem ser mais indicados, pois contêm menos fósforo e potássio que suas versões integrais.

O que evitar ou consumir com moderação

As restrições listadas a seguir são especialmente importantes para pessoas diagnosticadas com doença renal crônica. Para prevenção, o foco deve estar no equilíbrio e moderação. Alguns alimentos exigem atenção redobrada, pois contêm altas concentrações de minerais que, em excesso, são prejudiciais para a função renal.

  • Alimentos processados e ultraprocessados: embutidos, refeições prontas congeladas, salgadinhos e sopas enlatadas são ricos em sódio, usado como conservante.

  • Carnes vermelhas e derivados: possuem alto teor de proteína e fósforo, o que pode aumentar a carga de trabalho dos rins.

  • Laticínios: leite, queijos e iogurtes são fontes de fósforo e potássio, devendo ser consumidos de forma moderada por pacientes renais.

  • Alimentos ricos em potássio: banana, laranja, batata, tomate e feijão devem ter o consumo ajustado conforme a orientação profissional.

  • Bebidas escuras: refrigerantes à base de cola e alguns chás industrializados contêm ácido fosfórico, que eleva os níveis de fósforo no sangue.

Lembre-se que cada caso é único. Antes de fazer qualquer alteração significativa em sua dieta, especialmente se você já tem alguma condição renal, é fundamental consultar um nefrologista ou nutricionista para receber um plano alimentar personalizado e seguro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

