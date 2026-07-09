5 frases que podem prejudicar a relação do seu filho com a comida

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Antes mesmo de falar, a criança já está aprendendo a se relacionar com a comida. A alimentação na primeira infância vai muito além de oferecer os nutrientes necessários para o crescimento: ela ajuda a construir preferências, hábitos e a forma como o pequeno enxergará as refeições ao longo da vida.

O Livro dos Cuidados com o Bebê

Como destaca a pediatra e educadora parental Marcela Noronha, em, os primeiros anos são decisivos para a formação de uma relação saudável com os alimentos.

Mas,existe um ingrediente que costuma passar despercebido: as palavras ditas à mesa. Quando a comida vira motivo de chantagem, culpa, comparação ou pressão, a criança pode associar o ato de comer à ansiedade e ao medo de decepcionar os pais. Por outro lado, quando há respeito, escuta, paciência e confiança, esse momento deixa de ser uma batalha e se transforma em um aprendizado.

A seguir, confira 5 frases que os pais deveriam evitar na hora das refeições, de acordo com a pediatra.

"Se você não comer tudo, não vai ganhar sobremesa."

O doce passa a ser um prêmio e os outros alimentos uma obrigação.



Em vez disso: ofereça uma sobremesa saudável como parte da refeição, sem usá-la como recompensa.

"Olha como seu irmão come direitinho."

Comparações geram insegurança e podem aumentar a resistência à alimentação.



Em vez disso: respeite o ritmo da criança e valorize seus próprios avanços.

"Você só sai da mesa quando terminar o prato."

Obrigar a comer faz a criança ignorar os sinais de fome e saciedade.



Em vez disso:incentive que ela perceba quando está satisfeita e mantenha um ambiente tranquilo à mesa.

"Você é muito chato para comer."

Rótulos podem reforçar comportamentos e dificultar a aceitação de novos alimentos.



Em vez disso: diga que ela está aprendendo a conhecer novos sabores e ofereça os alimentos sem pressão.

"Se não comer agora, a mamãe vai ficar triste."

Associar comida à culpa prejudica a relação saudável com a alimentação.

Em vez disso: explique que comer ajuda o corpo a crescer, brincar e energia, sem envolver as emoções dos adultos.

O que vale mais do que qualquer frase

Segundo Marcela Noronha, construir uma relação saudável com a hora das refeições exige confiança, respeito, escuta ativa, amor, comunicação e aceitação. Comer bem é um aprendizado que acontece com repetição, exemplo e muita paciência,nunca com medo ou pressão. O ambiente da mesa pode alimentar não apenas o corpo, mas também a autoestima e a segurança emocional da criança.

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