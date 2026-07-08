Emagrecimento no inverno: veja 5 trocas espertas para comer bem
Especialista ensina a adaptar o cardápio com pratos quentes e nutritivos que aquecem o corpo e favorecem a perda de peso sem passar fome
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A queda das temperaturas costuma levar muitas pessoas a trocar saladas por sopas e a consumir pratos mais reforçados para aquecer o corpo. Essas escolhas, típicas da estação, podem dificultar a perda de peso quando feitas com frequência.
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O cenário global reflete essa preocupação. Segundo o World Obesity Atlas 2026, quase 3 bilhões de pessoas vivem com sobrepeso ou obesidade, e o número pode chegar a 4 bilhões até 2035.
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De acordo com Fernanda Lopes, nutricionista da Six Clínic, as baixas temperaturas aumentam a preferência por alimentos mais energéticos, mas não é preciso abandonar o objetivo de emagrecer. Ela explica que é possível adaptar o cardápio sem perder a qualidade nutricional.
A especialista aponta que receitas quentes podem promover satisfação, fornecer nutrientes e contribuir para uma alimentação equilibrada. O segredo está em fazer escolhas conscientes. Veja cinco dicas para aproveitar os dias frios sem comprometer o emagrecimento.
Monte sopas mais completas
Receitas baseadas apenas em batata, mandioca ou macarrão concentram mais carboidratos e oferecem menor saciedade. Combinações com hortaliças, verduras e proteínas tornam o prato mais nutritivo.
Uma boa sopa deve incluir ingredientes como abóbora, chuchu e cenoura, além de uma fonte de proteína, como frango desfiado ou leguminosas. Essa composição prolonga a sensação de saciedade.
Prefira bebidas quentes e nutritivas
Chocolate quente e café podem fazer parte da rotina se preparados com ingredientes equilibrados. Em vez de leite condensado ou creme de leite, utilize cacau em pó 100% e leite desnatado.
Canela, noz-moscada e baunilha são opções que intensificam o sabor naturalmente, o que ajuda a dispensar o excesso de açúcar.
Invista em caldos ricos em proteínas
Caldos aquecem o corpo, mas a composição é fundamental. Versões que incluem frango desfiado, carne magra, feijão, lentilha ou grão-de-bico retardam o esvaziamento gástrico e controlam a fome por mais tempo.
Escolha carboidratos que dão saciedade
Carboidratos integrais e ricos em fibras, como batata-doce, mandioquinha, abóbora e aveia, prolongam a digestão. Esses alimentos liberam energia de forma gradual, o que ajuda a evitar picos de fome.
Capriche nos temperos naturais
Ervas e especiarias realçam o sabor e diminuem a necessidade de ingredientes com alta densidade energética. Alho, cebola, cúrcuma, gengibre e pimenta são aliados para reduzir o uso de molhos industrializados e queijos gordurosos.
A nutricionista ressalta que o acompanhamento profissional faz diferença no processo. Cada pessoa possui necessidades diferentes, e a orientação especializada adapta o plano alimentar à rotina e aos objetivos individuais. Recursos como a telemedicina tornam o suporte mais acessível e fortalecem a adesão ao tratamento.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.