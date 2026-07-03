Armazenar medicamentos no banheiro é uma boa ideia? Farmacêutica explica

Guardar medicamentos no armário do banheiro é um hábito comum em muitos lares brasileiros. No entanto, apesar da praticidade, esse local pode não ser o mais adequado para conservá-los. A umidade gerada pelos banhos e as constantes variações de temperatura podem comprometer a estabilidade de alguns medicamentos e, consequentemente, afetar sua eficácia.

Segundo Aline Benedita dos Santos Fonseca, coordenadora do curso de farmácia da Faculdade Anhanguera de São José dos Campos, o armazenamento correto de medicamentos é de suma importância para garantir a qualidade, segurança e eficácia, durante todo o prazo de validade do produto.

“O modo de armazenamento impacta diretamente na estabilidade do medicamento”, afirma a especialista, explicando que o modo de guardar os remédios está diretamente relacionado a manter as suas características físicas (forma, dureza), físico-químicas (pH, densidade, coeficiente de lipossolubilidade) e microbiológicas (ação de conservantes), a fim de manter a biodisponibilidade dos medicamentos.

“Estudos científicos demonstram que fatores extrínsecos, como umidade e temperatura, afetam de modo direto a estabilidade dos medicamentos”, diz Aline. Um aumento de temperatura aumenta a energia cinética das reações químicas e promove uma aceleração da degradação dos medicamentos. A umidade, por sua vez, pode afetar a dureza de comprimidos, deixando os mesmos mais friáveis e reduzindo a sua dureza, promovendo a perda de massa e consequentemente perda do princípio ativo, o que pode contribuir para não eficácia do tratamento.”



Aline explica que “as indústrias farmacêuticas realizam os ensaios de estabilidade de medicamentos no Brasil em consonância com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), seguindo legislações como a RDC 318/2019.” Essa legislação inclui testes de temperatura e umidade em câmaras controladas, a qual. posteriormente com a RDC 430/2020, definem as condições de armazenamento dos medicamentos, bem como melhor faixa de temperatura e umidade.

“Por isso, é importante seguir as recomendações de armazenamento indicadas na embalagem ou na bula”, reforça.

Por que o banheiro não é o local mais indicado?



As temperaturas que o cômodo costuma atingir durante o banho podem desencadear aceleração das reações químicas de degradação do fármaco, podendo reduzir a potência do medicamento. Por sua vez, a umidade elevada favorece processos de hidrólise e alterações físicas dos comprimidos, e pode comprometer a estabilidade microbiológica de formulações.

Como os medicamentos devem ser armazenados?



Conforme recomendações da RDC 318/2019 e RDC 420/2020, os medicamentos devem ser armazenados em locais arejados, secos e protegidos de luz, calor e umidade. conforme a tabela a seguir:

Tipo de Armazenamento Temperatura Umidade Relativa Ambiente 15ºC a 30ºC 75% Refrigerado 2ºC a 8ºC Sem especificação de UR, devendo evitar condensação e excesso de umidade

Geladeira é sempre uma boa alternativa?



Nem todos os medicamentos precisam ser refrigerados. Na verdade, armazenar na geladeira sem necessidade pode ser prejudicial. Apenas os produtos que apresentam essa recomendação específica na embalagem ou na bula devem ser mantidos sob refrigeração, e nunca na porta da geladeira, a fim de evitar variações de temperatura.

Quais cuidados merecem atenção?



Além de evitar o banheiro, é importante não deixar os medicamentos próximos ao fogão, em locais expostos ao sol ou dentro do carro, onde as temperaturas podem atingir níveis elevados. Outro cuidado fundamental é manter os produtos fora do alcance de crianças e animais de estimação.



Como saber se um medicamento pode ter sido comprometido?



Alterações na cor, no cheiro, na textura ou na aparência podem ser sinais de que o produto não está em condições ideais para o consumo. Nesses casos, a orientação é não utilizar o medicamento e procurar um farmacêutico para obter informações sobre o descarte correto, jamais descarte o medicamento no lixo, pia ou vaso sanitário.



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Atenção ao armazenamento ajuda a preservar a eficácia dos remédios



Embora seja um hábito comum, guardar medicamentos no banheiro pode representar um risco para a conservação dos produtos. “Pequenas mudanças no local de armazenamento podem fazer diferença na manutenção da qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos. Por isso, vale a pena revisar onde os medicamentos são guardados em casa”, reforça a especialista.