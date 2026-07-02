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Emagrecimento além da caneta: 5 alimentos que ajudam a controlar o apetite

Para quem busca alternativas, a nutrição é uma grande aliada; veja uma lista de ingredientes que promovem saciedade e contribuem para uma dieta saudável

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
02/07/2026 16:18

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Emagrecimento além da caneta: 5 alimentos que ajudam a controlar o apetite
A popularização de medicamentos como as canetas de semaglutida levanta o debate sobre alternativas naturais para o emagrecimento. crédito: Pexels

A popularização de medicamentos para emagrecer, como as canetas de semaglutida, levanta uma questão importante para muitas pessoas: existem caminhos alternativos e naturais para controlar o peso? A resposta está, em grande parte, no prato. Uma alimentação equilibrada é fundamental, e a boa notícia é que alguns ingredientes são aliados poderosos para aumentar a sensação de saciedade.

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Incluir esses alimentos na rotina ajuda a controlar a fome de forma natural, o que pode diminuir a ingestão de calorias ao longo do dia sem a necessidade de passar por privações. Eles funcionam por serem ricos em fibras, proteínas e gorduras saudáveis, nutrientes que o corpo digere mais lentamente, prolongando a sensação de que você está satisfeito.

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Conhecer quais são esses ingredientes é o primeiro passo para montar refeições mais inteligentes e eficientes para seus objetivos. Eles são versáteis, fáceis de encontrar e podem ser incorporados em diferentes momentos do dia, do café da manhã ao jantar.

Alimentos que ajudam a controlar o apetite

  1. Aveia: rica em fibras solúveis, especialmente a betaglucana. Essa fibra forma uma espécie de gel no estômago, o que retarda a digestão e o esvaziamento gástrico. O resultado é uma sensação de saciedade que dura por mais tempo, tornando uma porção de 2 a 3 colheres de sopa uma ótima opção para o café da manhã.

  2. Ovos: uma fonte de proteína de alta qualidade, que é o macronutriente com maior poder de saciedade. Consumir de 1 a 2 ovos pela manhã pode ajudar a reduzir a fome ao longo do dia e a diminuir o consumo de calorias nas refeições seguintes.

  3. Leguminosas: feijão, lentilha, grão-de-bico e ervilha são excelentes fontes de fibras e proteínas vegetais, combinação que prolonga a saciedade e ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Uma porção de meia xícara (cerca de 90g) já contribui para evitar picos de fome.

  4. Abacate: ao contrário do que muitos pensam, a gordura do abacate é uma aliada. Rico em gorduras monoinsaturadas saudáveis e fibras, ele contribui para uma digestão mais lenta. Adicionar algumas fatias (cerca de 1/4 da fruta) a saladas ou torradas aumenta a satisfação da refeição.

  5. Iogurte grego: este tipo de iogurte se destaca por ter quase o dobro de proteína da versão tradicional. A proteína ajuda a controlar o apetite e a manter a massa muscular durante o processo de emagrecimento. Um pote (cerca de 100g) é uma ótima opção para lanches ou para compor o café da manhã.

É importante lembrar que a resposta do organismo aos alimentos pode variar, e a sensação de saciedade é individual. O que funciona muito bem para uma pessoa pode ter um efeito diferente em outra.

Para um plano alimentar personalizado e seguro, que atenda às suas necessidades e objetivos, a consulta com um nutricionista ou médico é fundamental.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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