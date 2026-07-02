Faculdade oferece atendimento gratuito de fisioterapia; como participar?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A população de Belo Horizonte terá acesso gratuito a atendimentos e orientações em saúde durante a Semana da Fisioterapia Solidária, promovida pela Faculdade Anhanguera. A ação acontece entre os dias 6 e 10 de julho, das 8h às 11h, na Clínica-Escola de Fisioterapia, e tem como objetivo ampliar o acesso da comunidade a serviços de promoção, prevenção e cuidado em saúde.

Durante a programação, estudantes e professores do curso de Fisioterapia realizam triagem fisioterapêutica, além de oferecer orientações sobre saúde, demonstrações de exercícios simples, dicas para prevenção de lesões e melhoria da qualidade de vida e, quando necessário, encaminhamento para atendimento na clínica-escola.

A iniciativa também busca aproximar a comunidade da universidade, fortalecendo ações de extensão e cuidado social.

Os atendimentos contemplam diferentes especialidades da fisioterapia, incluindo ortopedia, fisioterapia esportiva, neurofuncional e cardiorrespiratória, além das áreas voltadas à saúde da criança, da mulher, do homem e do idoso.

Os interessados devem realizar o agendamento antecipadamente por meio do formulário disponível.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Semana da Fisioterapia Solidária

