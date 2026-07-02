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QUALIDADE DE VIDA

Faculdade oferece atendimento gratuito de fisioterapia; como participar?

Ação promove triagem fisioterapêutica, orientações em saúde e encaminhamentos para atendimento especializado entre os dias 6 e 10 de julho

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
02/07/2026 17:00

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Os atendimentos contemplam diferentes especialidades da fisioterapia, incluindo ortopedia, fisioterapia esportiva, neurofuncional e cardiorrespiratória crédito: Pexels

A população de Belo Horizonte terá acesso gratuito a atendimentos e orientações em saúde durante a Semana da Fisioterapia Solidária, promovida pela Faculdade Anhanguera. A ação acontece entre os dias 6 e 10 de julho, das 8h às 11h, na Clínica-Escola de Fisioterapia, e tem como objetivo ampliar o acesso da comunidade a serviços de promoção, prevenção e cuidado em saúde.

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Durante a programação, estudantes e professores do curso de Fisioterapia realizam triagem fisioterapêutica, além de oferecer orientações sobre saúde, demonstrações de exercícios simples, dicas para prevenção de lesões e melhoria da qualidade de vida e, quando necessário, encaminhamento para atendimento na clínica-escola.

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A iniciativa também busca aproximar a comunidade da universidade, fortalecendo ações de extensão e cuidado social.

Os atendimentos contemplam diferentes especialidades da fisioterapia, incluindo ortopedia, fisioterapia esportiva, neurofuncional e cardiorrespiratória, além das áreas voltadas à saúde da criança, da mulher, do homem e do idoso.

Os interessados devem realizar o agendamento antecipadamente por meio do formulário disponível.

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Serviço

Semana da Fisioterapia Solidária

  • Data: 6 a 10 de julho
  • Horário: das 8h às 11h
  • Local: Clínica-Escola de Fisioterapia – Rua Santa Madalena Sofia, 30, Vila Paris, Belo Horizonte (MG)
  • Mais informações: Formulário online

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