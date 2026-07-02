Faculdade oferece atendimento gratuito de fisioterapia; como participar?
Ação promove triagem fisioterapêutica, orientações em saúde e encaminhamentos para atendimento especializado entre os dias 6 e 10 de julho
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A população de Belo Horizonte terá acesso gratuito a atendimentos e orientações em saúde durante a Semana da Fisioterapia Solidária, promovida pela Faculdade Anhanguera. A ação acontece entre os dias 6 e 10 de julho, das 8h às 11h, na Clínica-Escola de Fisioterapia, e tem como objetivo ampliar o acesso da comunidade a serviços de promoção, prevenção e cuidado em saúde.
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Durante a programação, estudantes e professores do curso de Fisioterapia realizam triagem fisioterapêutica, além de oferecer orientações sobre saúde, demonstrações de exercícios simples, dicas para prevenção de lesões e melhoria da qualidade de vida e, quando necessário, encaminhamento para atendimento na clínica-escola.
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A iniciativa também busca aproximar a comunidade da universidade, fortalecendo ações de extensão e cuidado social.
Os atendimentos contemplam diferentes especialidades da fisioterapia, incluindo ortopedia, fisioterapia esportiva, neurofuncional e cardiorrespiratória, além das áreas voltadas à saúde da criança, da mulher, do homem e do idoso.
Os interessados devem realizar o agendamento antecipadamente por meio do formulário disponível.
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Serviço
Semana da Fisioterapia Solidária
- Data: 6 a 10 de julho
- Horário: das 8h às 11h
- Local: Clínica-Escola de Fisioterapia – Rua Santa Madalena Sofia, 30, Vila Paris, Belo Horizonte (MG)
- Mais informações: Formulário online