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Semaglutida mais barata: o perigo que ninguém fala

Médicos alertam para efeitos colaterais graves em quem usa a caneta sem prescrição; pancreatite e problemas renais estão entre os riscos silenciosos.

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
02/07/2026 10:37

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Semaglutida mais barata: o perigo que ninguém fala
Monitorar as medidas corporais é comum na jornada de emagrecimento, que exige acompanhamento profissional para ser segura e eficaz. crédito: charliepix de charliepix

A chegada das canetas de semaglutida comercializadas pela Eurofarma em parceria com a Novo Nordisk, com preços mais acessíveis desde abril de 2026, acendeu um alerta importante sobre o uso indiscriminado desses medicamentos. Embora a popularização facilite o acesso a tratamentos contra a obesidade e o diabetes tipo 2, o uso sem prescrição e acompanhamento médico expõe os usuários a sérios riscos de saúde.

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Esses medicamentos não são produtos cosméticos, mas sim fármacos potentes que agem diretamente no sistema endócrino e no cérebro para controlar o apetite e regular os níveis de açúcar no sangue. A indicação correta é para pacientes com condições de saúde específicas, avaliadas previamente por um profissional.

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A automedicação ignora fatores cruciais como o histórico de saúde do paciente, possíveis interações medicamentosas e a dosagem adequada para cada caso. O que funciona para uma pessoa pode ser extremamente prejudicial para outra, tornando o acompanhamento profissional indispensável para garantir a segurança e a eficácia do tratamento.

Quais são os efeitos colaterais mais comuns?

O uso da semaglutida pode provocar uma série de reações adversas, que variam de leves a graves. Os efeitos colaterais mais frequentes afetam o sistema gastrointestinal e geralmente aparecem no início do tratamento ou quando a dose é aumentada sem orientação.

Entre os problemas mais relatados estão:

  • Náuseas e vômitos;

  • Diarreia ou constipação severa;

  • Dores abdominais e sensação de inchaço;

  • Refluxo e azia.

Além desses sintomas, existem riscos mais graves, embora menos comuns. Complicações como pancreatite aguda, problemas na vesícula biliar e até mesmo o desenvolvimento de tumores de tireoide foram associados ao uso inadequado de medicamentos desta classe em estudos com animais. Por isso, a supervisão médica é fundamental.

A importância do acompanhamento profissional

O tratamento da obesidade vai muito além de aplicar uma injeção. Um médico é responsável por avaliar se o paciente realmente tem indicação para usar a semaglutida, solicitar exames para descartar contraindicações e definir a dose inicial correta, que geralmente é aumentada de forma gradual para minimizar os efeitos colaterais.

Esse acompanhamento contínuo permite ajustar o tratamento conforme a resposta do organismo e monitorar qualquer sinal de complicação. A prescrição também costuma vir associada a um plano completo, que inclui reeducação alimentar e a prática de atividades físicas, pilares essenciais para uma perda de peso saudável e sustentável.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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