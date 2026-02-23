Assine
Os riscos do uso de remédios para emagrecer sem orientação médica

Conheça os perigos da automedicação e os efeitos colaterais graves que podem surgir ao usar esses medicamentos para fins estéticos

JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
23/02/2026 17:56

Os riscos do uso de remédios para emagrecer sem orientação médica
O uso indiscriminado de canetas injetáveis de semaglutida, medicamento para diabetes e obesidade, pode trazer sérios riscos à saúde. crédito: Unsplash

A busca por um emagrecimento rápido tem levado muitas pessoas a usar medicamentos potentes, originalmente desenvolvidos para tratar diabetes tipo 2 e obesidade, sem qualquer acompanhamento médico. Essa prática, popularizada em redes sociais, esconde perigos graves para a saúde e transforma um tratamento legítimo em um risco considerável, tornando-se uma preocupação crescente em 2026.

Remédios como a semaglutida e a tirzepatida agem diretamente no sistema hormonal, regulando o apetite e o metabolismo. Quando usados sem prescrição, a dosagem pode ser inadequada, e os efeitos, imprevisíveis. O corpo pode reagir de forma violenta a uma substância que não foi indicada para ele.

O uso puramente estético ignora a complexidade do corpo humano. Cada organismo reage de uma forma, e a automedicação impede a avaliação de contraindicações importantes, como histórico familiar de problemas na tireoide ou no pâncreas. Sem essa análise prévia, o usuário fica totalmente exposto a complicações.

Principais riscos do uso indiscriminado

A lista de efeitos colaterais é extensa e vai muito além de um simples desconforto. Ignorar a necessidade de uma avaliação médica pode levar a quadros clínicos sérios, que exigem tratamento hospitalar e podem deixar sequelas permanentes.

  • Problemas gastrointestinais: náuseas, vômitos, diarreia e constipação são comuns, mas podem se agravar e levar à desidratação ou a dores abdominais intensas.

  • Pancreatite aguda: uma inflamação grave do pâncreas que causa dor severa e pode ser fatal. É um dos riscos mais sérios associados a essa classe de medicamentos.

  • Gastroparesia e problemas de esvaziamento gástrico: em casos raros, o remédio pode retardar significativamente o esvaziamento do estômago (gastroparesia), causando desconfortos digestivos graves que necessitam acompanhamento médico.

  • Desnutrição: a perda de apetite pode ser tão intensa que resulta em uma deficiência de vitaminas e nutrientes essenciais para o bom funcionamento do corpo.

  • Efeito sanfona severo: ao interromper o uso sem uma mudança de hábitos, o peso perdido costuma ser recuperado rapidamente, muitas vezes com acréscimo.

A supervisão profissional é fundamental não apenas para monitorar os efeitos colaterais, mas também para ajustar a dosagem conforme a resposta do paciente. O tratamento da obesidade é complexo e envolve mais do que apenas a administração de um fármaco.

A única forma segura de utilizar esses medicamentos é com prescrição e acompanhamento médico contínuo. Um profissional de saúde pode avaliar se o tratamento é indicado para o seu caso, solicitar exames específicos (como de função pancreática e renal) e criar um plano que combine a medicação com dieta e atividade física, garantindo resultados seguros e duradouros.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

