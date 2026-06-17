Caneta de semaglutida brasileira chega às farmácias: entenda o que é a substância e como ela age no organismo

O lançamento da Ozivy nas farmácias brasileiras marca uma nova etapa no acesso à semaglutida no país. A caneta injetável, produzida pela farmacêutica nacional EMS, começou a ser distribuída nesta semana nas capitais, com preço inicial de R$ 452. A expectativa da empresa é ampliar a oferta gradualmente até alcançar cobertura nacional até julho. Assim, vem em um cenário de aumento da procura por medicamentos à base de semaglutida para tratamento de diabetes tipo 2 e controle de peso.

A chegada da primeira caneta de semaglutida com fabricação por empresa brasileira ocorre logo após o fim da patente da substância, o que abre espaço para maior concorrência no mercado. A mudança tende a impactar o custo do tratamento para pacientes que dependem dessas terapias de uso contínuo. Ainda assim, profissionais de saúde reforçam que a escolha do medicamento, sua dose e a duração do uso devem seguir avaliação individualizada, considerando histórico clínico e outras doenças associadas.

O lançamento da Ozivy nas farmácias brasileiras marca uma nova etapa no acesso à semaglutida no país – Divulgação

O que é semaglutida e para que serve?

A semaglutida é um medicamento da classe dos agonistas do receptor de GLP-1, sigla de um hormônio intestinal chamado peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1. Desenvolvida inicialmente para o controle do diabetes tipo 2, a substância passou a ser alvo de estudos e teve aprovação m diversos países também para o manejo da obesidade e do excesso de peso em pessoas com determinadas condições metabólicas. No Brasil, diferentes apresentações comerciais seguem indicações específicas aprovadas pela Anvisa.

Na prática clínica, a semaglutida costuma ter indicação para adultos com diabetes tipo 2 que não alcançam bom controle glicêmico apenas com dieta, atividade física e outros medicamentos orais. Em doses mais altas, pode ser recomendada para pessoas com obesidade ou sobrepeso e presença de fatores de risco, como hipertensão, apneia do sono ou alterações nos lipídios. A avaliação de cada caso considera o balanço entre benefícios esperados e riscos potenciais, especialmente em terapias de longo prazo.

Como a semaglutida age no organismo e no controle do diabetes tipo 2?

A ação da semaglutida se baseia em imitar o efeito do hormônio GLP-1, que tem produção natural no intestino após as refeições. Esse hormônio ajuda a regular a glicemia estimulando o pâncreas a liberar insulina quando o nível de açúcar no sangue aumenta e reduzindo a liberação de glucagon, hormônio que eleva a glicose. Dessa forma, o medicamento contribui para manter a taxa de açúcar mais estável ao longo do dia, especialmente após as refeições.

Além do impacto direto sobre a glicose, a semaglutida também retarda o esvaziamento gástrico, o que faz com que o alimento permaneça mais tempo no estômago. Essa característica ajuda a evitar picos de glicemia logo após comer e favorece a sensação de estômago mais cheio por um período prolongado. Em pessoas com diabetes tipo 2, o conjunto dessas ações costuma resultar em redução da hemoglobina glicada, marcador usado para acompanhar o controle da doença ao longo de meses.

Em protocolos de tratamento, a substância costuma ser aplicada por meio de canetas injetáveis de uso semanal, como é o caso da Ozivy. A dose geralmente é iniciada em quantidade mais baixa e aumentada gradualmente, em semanas sucessivas, com o objetivo de reduzir desconfortos gastrointestinais e ajustar o organismo ao medicamento. Esse escalonamento é definido pelo médico, que também acompanha exames laboratoriais e resposta clínica.

Semaglutida emagrece? Qual a relação com saciedade e perda de peso?

Um dos aspectos que mais chamam atenção na semaglutida é o efeito sobre o apetite e o peso corporal. Ao atuar em receptores específicos no cérebro e no trato gastrointestinal, o medicamento ajuda a aumentar a sensação de saciedade e a reduzir a fome. Com isso, muitas pessoas tendem a ingerir porções menores e a sentir menos necessidade de beliscar entre as refeições, o que leva, em média, a uma diminuição da ingestão calórica diária.

Estudos clínicos realizados nos últimos anos mostraram reduções significativas de peso em pacientes que usaram semaglutida em associação a mudanças de estilo de vida, como alimentação equilibrada e prática regular de atividade física. Essa combinação levou a substância a se tornar uma das mais buscadas do mundo no contexto de controle do peso e manejo da obesidade. No entanto, especialistas ressaltam que o medicamento não substitui hábitos saudáveis e não é indicado para uso estético ou meramente pontual.

Maior sensação de saciedade após as refeições;

Redução da fome ao longo do dia;

Diminuição da ingestão de calorias;

Melhora de parâmetros metabólicos ligados ao peso.

Um dos aspectos que mais chamam atenção na semaglutida é o efeito sobre o apetite e o peso corporal. Ao atuar em receptores específicos no cérebro e no trato gastrointestinal, o medicamento ajuda a aumentar a sensação de saciedade e a reduzir a fome – depositphotos.com / alonesdj



Quais são os benefícios, efeitos colaterais e contraindicações da semaglutida?

Entre os principais benefícios observados com o uso contínuo de semaglutida estão o melhor controle da glicemia em pessoas com diabetes tipo 2, redução de peso em indivíduos com obesidade ou sobrepeso e possível impacto positivo em fatores de risco cardiovasculares, como pressão arterial e perfil de gorduras no sangue. Esses resultados variam de acordo com o quadro clínico, a adesão ao tratamento e a associação com outras medidas de saúde.

Como qualquer medicamento, a semaglutida pode provocar efeitos colaterais. Os mais frequentes são de origem gastrointestinal, como:

Náuseas;

Vômitos;

Diarreia ou constipação;

Dor abdominal;

Sensação de plenitude gástrica.

Esses sintomas costumam ser mais intensos no início do tratamento ou após aumento de dose e tendem a diminuir com o tempo. Em situações específicas, podem ocorrer reações mais graves, como inflamação do pâncreas (pancreatite), alterações na vesícula biliar e problemas renais em pacientes suscetíveis. Por isso, sinais de dor abdominal intensa, vômitos persistentes ou mal-estar importante devem ser avaliados rapidamente por um profissional de saúde.

Entre as possíveis contraindicações, destacam-se histórico pessoal ou familiar de certos tipos de câncer de tireoide (como carcinoma medular), presença de neoplasia endócrina múltipla tipo 2 e alergia conhecida à substância ou a componentes da fórmula. Pacientes com gastroparesia grave, doença renal avançada ou outras condições complexas precisam de avaliação individualizada antes do início do uso.

Por que o acompanhamento médico é essencial no uso da semaglutida?

O uso de semaglutida, seja em produtos importados ou em opções fabricadas no Brasil como a Ozivy, exige acompanhamento médico regular. A supervisão especializada é fundamental para definir a indicação correta, ajustar doses, monitorar efeitos adversos e decidir por manter, modificar ou suspender o tratamento. Em pessoas com diabetes, esse controle inclui a verificação periódica de glicemia, hemoglobina glicada, função renal e outros exames.

Profissionais de saúde também orientam sobre alimentação adequada, prática de exercícios e uso combinado com outros remédios, como insulina ou antidiabéticos orais. A interação entre diferentes fármacos pode demandar ajustes, principalmente quando há risco de hipoglicemia. Em indivíduos com foco principal na perda de peso, o acompanhamento nutricional e psicológico costuma ser recomendado para apoiar mudanças sustentáveis de estilo de vida.

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A popularização da semaglutida nos últimos anos, impulsionada por resultados expressivos em estudos clínicos e ampla divulgação nas redes sociais, ampliou a discussão sobre uso racional, segurança e acesso. A entrada de novos produtos, como a caneta Ozivy, tende a ampliar as opções disponíveis no país, mas não altera a necessidade de decisão compartilhada entre paciente e profissional, com base em informação clara, avaliação de riscos e respeito às indicações aprovadas.