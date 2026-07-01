Semaglutida: 5 efeitos colaterais que você precisa conhecer

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A semaglutida se consolidou como um dos medicamentos mais populares para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. Sua eficácia na perda de peso impulsionou a procura, mas o uso sem acompanhamento médico adequado acende um alerta para os riscos à saúde. A automedicação pode levar a reações adversas que comprometem o bem-estar.

Embora eficaz, o fármaco atua diretamente no sistema digestivo e em centros de saciedade no cérebro, o que pode desencadear uma série de efeitos colaterais. Conhecer os mais comuns é fundamental para quem considera ou já faz uso do medicamento sob prescrição profissional. A intensidade das reações varia de pessoa para pessoa.

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Efeitos adversos mais comuns

1. Problemas gastrointestinais

As queixas mais frequentes estão ligadas ao sistema digestivo. Náuseas, vômitos, diarreia e constipação são comuns, principalmente no início do tratamento ou durante o aumento da dose. Para muitas pessoas, esses sintomas tendem a diminuir com o tempo, mas podem ser intensos e persistentes em alguns casos.

2. Fadiga e fraqueza

Uma sensação de cansaço extremo e falta de energia pode surgir durante o uso da semaglutida. Isso ocorre porque a redução drástica na ingestão de calorias afeta os níveis de energia do corpo, podendo levar também a tonturas e mal-estar geral, impactando as atividades diárias.

3. Pancreatite aguda

A inflamação do pâncreas é um efeito colateral raro, porém grave. Os sinais incluem dor abdominal forte e persistente, que pode irradiar para as costas, acompanhada de vômitos. Essa condição exige atenção médica imediata, reforçando a importância do acompanhamento profissional.

4. Perda de massa muscular

A perda de peso rápida promovida pelo medicamento não se restringe apenas à gordura. Sem um plano alimentar e de exercícios adequado, o paciente pode sofrer uma redução significativa da massa magra. Isso afeta a força, o metabolismo e a saúde a longo prazo.

5. Gastroparesia

Embora pouco comum, a gastroparesia é um efeito colateral grave que consiste na diminuição ou paralisia dos movimentos do estômago. Isso retarda o esvaziamento gástrico, causando sintomas como náuseas persistentes, vômitos com alimentos ingeridos horas antes, sensação de saciedade precoce, dor e inchaço abdominal. Diante desses sinais, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.