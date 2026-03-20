Semaglutida: o guia completo sobre o remédio que virou febre para emagrecer

A semaglutida, princípio ativo de medicamentos como Ozempic e Wegovy, transformou-se em um dos assuntos mais comentados quando o tema é emagrecimento. Originalmente desenvolvida para tratar o diabetes tipo 2, a substância ganhou fama por sua alta eficácia na perda de peso, gerando uma busca intensa em farmácias e consultórios médicos em todo o Brasil.

O interesse crescente levanta dúvidas importantes sobre como o medicamento age no corpo, quem realmente pode usá-lo e quais são os perigos de utilizá-lo sem acompanhamento profissional. Entender essas questões é fundamental para garantir um uso seguro e adequado.

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Como a semaglutida funciona?

A substância imita a ação de um hormônio natural do nosso corpo, o GLP-1, que é produzido no intestino após as refeições. Esse hormônio tem um papel duplo no controle do apetite e do açúcar no sangue.

Primeiro, ele envia sinais de saciedade ao cérebro, fazendo com que a pessoa se sinta satisfeita com menos comida. Além disso, a semaglutida retarda o esvaziamento do estômago, o que prolonga a sensação de "estar cheio" por mais tempo após comer.

Para quem o uso é indicado?

O uso da semaglutida tem indicações médicas precisas, que variam conforme o nome comercial do medicamento. A prescrição é indispensável e depende de uma avaliação completa do histórico de saúde do paciente.

O Ozempic é aprovado no Brasil para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2, ajudando no controle da glicemia e, como efeito secundário, na perda de peso. Já o Wegovy tem indicação específica para o tratamento de obesidade (Índice de Massa Corporal, ou IMC, igual ou superior a 30) ou sobrepeso (IMC igual ou superior a 27) associado a comorbidades, como hipertensão ou colesterol alto.

Quais são os riscos do uso sem prescrição?

A automedicação é extremamente perigosa. O uso indiscriminado da semaglutida pode causar efeitos colaterais que vão de desconfortos a problemas graves. Os mais comuns incluem náuseas, vômitos, diarreia, constipação e dor abdominal.

Em casos mais raros, há risco de pancreatite, uma inflamação séria do pâncreas, e problemas na vesícula biliar. O medicamento também é contraindicado para pessoas com histórico pessoal ou familiar de certos tipos de tumores de tireoide. Apenas um médico pode avaliar se os benefícios superam os riscos para cada indivíduo.

É importante ressaltar que o tratamento geralmente começa com doses baixas, que são aumentadas gradualmente pelo médico. Esse processo, chamado de titulação, ajuda a minimizar os efeitos colaterais e a adaptar o corpo ao medicamento.

Ozempic e Wegovy: qual a diferença?

Embora ambos contenham semaglutida e sejam aplicados uma vez por semana por injeção subcutânea, a principal diferença está na dosagem e na indicação de bula. O Wegovy é formulado com doses mais altas, projetadas especificamente para a perda de peso em pacientes com obesidade.

O Ozempic, por sua vez, utiliza doses de 0,5 mg ou 1 mg semanais, focadas no controle glicêmico de pacientes com diabetes tipo 2. A escolha entre um e outro, bem como o ajuste da dose, deve ser feita exclusivamente por um profissional de saúde qualificado.

Vale notar que existe também uma versão oral da semaglutida, chamada Rybelsus, aprovada para o tratamento de diabetes tipo 2, que representa uma alternativa à injeção para alguns pacientes.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.