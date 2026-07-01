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ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

Hospital abre inscrições para curso gratuito para casais grávidos

O evento será realizado nos dias 15 e 16 de julho, das 19h30 às 21h30, nas modalidades presencial e on-line

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
01/07/2026 13:30

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A programação aborda temas como gestação, parto, amamentação, cuidados com o recém-nascido e bem-estar da mãe e do bebê crédito: pixabay

A gravidez é um período marcado por descobertas, mudanças e muitas dúvidas. Questões sobre o parto, a amamentação, os primeiros cuidados com o bebê e a adaptação à nova rotina costumam fazer parte da realidade de quem está à espera de um(a) filho(a). Para ajudar futuros pais e mães nesse momento, o Hospital Mater Dei Santo Agostinho está com inscrições abertas para mais uma edição do Curso do Casal Grávido.

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Gratuito, o evento será realizado nos dias 15 e 16 de julho, das 19h30 às 21h30, nas modalidades presencial e on-line. A iniciativa é voltada para gestantes e seus acompanhantes e tem como objetivo prepará-los para as diferentes etapas da maternidade e da paternidade, reunindo orientações de profissionais de diversas áreas da saúde.

 

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A programação aborda temas como gestação, parto, amamentação, cuidados com o recém-nascido e bem-estar da mãe e do bebê. Além do conteúdo técnico, o curso também abre espaço para a troca de experiências e o esclarecimento de dúvidas, contribuindo para que as famílias enfrentem esse período com mais segurança e confiança.

Na modalidade presencial, as atividades serão realizadas no Auditório Principal do Hospital Mater Dei Santo Agostinho. Já quem optar pelo formato on-line receberá, por e-mail, o link para acompanhar a transmissão ao vivo.

As inscrições são gratuitas e as vagas presenciais são limitadas. Cada inscrição garante a participação da gestante e de um acompanhante, sem necessidade de emissão de um segundo ingresso.

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Serviço

Curso do Casal Grávido

  • Data: 15 e 16 de julho
  • Horário: 19h30 às 21h30
  • Formato: Presencial e on-line
  • Local (presencial): Auditório Principal do Hospital Mater Dei Santo Agostinho
  • Acesso: Entrada pelo estacionamento na Rua Gonçalves Dias, nº 2.700
  • Participação on-line: o link da transmissão ao vivo será enviado diretamente para o seu e-mail cadastrado antes do evento
  • Inscrições: Sympla

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