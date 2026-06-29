OMS aponta perda de 12 bilhões de dias de trabalho por ano por depressão e ansiedade

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A saúde organizacional ocupa um espaço cada vez mais relevante nas estratégias empresariais. Além de promover qualidade de vida, o tema se relaciona diretamente com produtividade, retenção de talentos e sustentabilidade dos negócios. A discussão ganhou força com a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-01), que exige a inclusão de riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais desde maio de 2026.

A mudança reflete uma preocupação global. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que depressão e ansiedade causam a perda de 12 bilhões de dias de trabalho por ano no mundo, gerando prejuízos econômicos e afetando a produtividade.

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Para a psicóloga corporativa Marcela Viana, a saúde organizacional é um fator estratégico. “É a capacidade de uma empresa manter um ambiente de trabalho saudável, produtivo e sustentável, considerando aspectos físicos, emocionais e relacionais. As organizações perceberam que o bem-estar das pessoas impacta diretamente os resultados”, afirma.

Segundo a especialista, uma empresa que apenas cumpre a legislação atua de forma reativa. Já a organização que investe em bem-estar trabalha preventivamente, desenvolvendo lideranças e promovendo um bom clima organizacional.

Ambientes saudáveis elevam o engajamento, a produtividade e a retenção de talentos. Marcela destaca que, quando os colaboradores se sentem valorizados, os resultados aparecem. “Isso resulta em maior produtividade, melhor desempenho, redução da rotatividade e maior capacidade de atrair e reter profissionais qualificados”, pontua.

Por outro lado, o aumento do turnover, do absenteísmo e dos afastamentos por questões emocionais são sinais de alerta. Conflitos frequentes, queda de produtividade e dificuldades de comunicação também indicam problemas.

A liderança exerce um papel fundamental. Gestores preparados promovem diálogo, reconhecimento e segurança psicológica. “Lideranças despreparadas podem contribuir para sobrecarga, conflitos e adoecimento dos colaboradores”, ressalta Viana.

A prevenção ao estresse ocupacional e ao Burnout passa pela identificação de fatores de risco e pela capacitação das lideranças. Negligenciar esses pontos gera custos com afastamentos, perda de produtividade e processos trabalhistas.

NR-01 amplia responsabilidade das empresas

Com a nova NR-01, os riscos psicossociais integram oficialmente o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). As empresas devem identificar, avaliar e adotar medidas preventivas para fatores que afetam a saúde mental.

Marcela Viana orienta que o primeiro passo é realizar um diagnóstico dos riscos existentes, como sobrecarga e assédio. “A partir disso, devem ser implementadas ações preventivas, treinamentos para lideranças e acompanhamento contínuo dos indicadores de saúde organizacional”, explica.

A gestão desses riscos é uma responsabilidade compartilhada entre RH, lideranças, segurança do trabalho e a alta direção da companhia.

Organizações que já entenderam a importância do tema conquistam vantagens competitivas. “Essas empresas conseguem equipes mais engajadas, menor rotatividade, maior produtividade e melhor reputação no mercado, transformando o cuidado com as pessoas em vantagem competitiva”, conclui a especialista.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.