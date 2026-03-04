NR-1 além da obrigatoriedade: um cuidado com a saúde mental

Em 2025, o Brasil registrou 546.254 benefícios por incapacidade temporária concedidos por transtornos mentais e comportamentais, segundo dados do Ministério da Previdência. São mais de meio milhão de afastamentos em um único ano. É um sinal de que algo no ambiente de trabalho precisa ser revisto.

Durante muito tempo, o sofrimento psíquico foi tratado como questão individual. Se alguém adoecia, a pergunta era direta: “O que essa pessoa tem?”. , estudos e dados mostram que, muitas vezes, o problema não está apenas no colaborador, mas no ambiente em que ele trabalha.

É nesse cenário que a NR1, a Norma Regulamentadora nº 1, criada em 1978 e atualizada pela Portaria nº 1.419/2024, ganha força. A norma, que estabelece diretrizes gerais de segurança e saúde no trabalho, passou a exigir que as empresas incluam os riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais.

O aviso veio antes da lei

A Organização Mundial da Saúde afirma que depressão e ansiedade provocam a perda de cerca de 12 bilhões de dias de trabalho por ano no mundo, gerando um impacto estimado em quase US$ 1 trilhão anuais em perda de produtividade.

Não é apenas sobre afastamentos. É também sobre presenteísmo, quando o colaborador está fisicamente presente, mas emocionalmente esgotado. Está ali, mas não consegue produzir com clareza e consistência.

A OMS classifica como riscos psicossociais fatores como sobrecarga constante, metas desproporcionais, jornadas inflexíveis, liderança autoritária, falhas de comunicação e insegurança organizacional. O adoecimento mental, nesse contexto, deixa de ser visto como fragilidade pessoal e passa a ser compreendido como possível consequência do modelo de gestão.

É exatamente essa mudança de perspectiva que a NR1 formaliza no Brasil.

Segundo Patrícia Miranda Santos, psicóloga organizacional especialista em gestão estratégica de recursos humanos, a virada está na forma de observar o problema. “Em vez de questionarmos ‘o que esse colaborador tem?’, precisamos perguntar ‘o que nesse ambiente está exigindo além do sustentável?’”, afirma.

, Patrícia atua na implementação dos fatores psicossociais da NR1, no desenvolvimento emocional de lideranças e no alinhamento estratégico entre sócios. Para ela, a empresa que ignora os riscos psicossociais pode enfrentar autuações administrativas, cujos valores variam conforme a gravidade da infração, porte e reincidência. Além disso, a ausência de ações preventivas e registro fragiliza a organização em eventuais disputas judiciais relacionadas a adoecimento mental ou sobrecarga.

É importante esclarecer que a lei não elimina o direito de defesa da empresa, nem garante automaticamente ganho de causa ao trabalhador. O que muda é a vulnerabilidade. Quando a empresa não demonstra prevenção e gestão estruturada, sua posição se enfraquece. Quando há mapeamento, plano de ação e registros, ela fortalece sua proteção jurídica.

O preço do silêncio

O primeiro prejuízo da negligência surge na perda de energia emocional das equipes, no aumento da rotatividade, no crescimento do absenteísmo e na queda de engajamento.

Empresas que investem na saúde emocional colhem benefícios concretos: maior produtividade sustentável, equipes mais estáveis e menor desgaste interno. A implementação real da NR1 começa pela escuta. Compreender como os colaboradores vivenciam o trabalho, identificar excessos e ajustar práticas de liderança são medidas que transformam a cultura organizacional.

A escolha que define o futuro da empresa

A NR1 se insere em um momento de transição do mundo corporativo. Compreender a NR1 é decidir qual legado organizacional será construído. Empresas que entendem isso não estão apenas se adaptando a uma norma; estão escolhendo crescer sem adoecer quem sustenta seus resultados. Porque, no novo cenário corporativo, a maturidade emocional deixou de ser diferencial, passou a ser condição de permanência.

