Quatro sinais de que a saúde mental de um colaborador não vai bem

A insônia é um problema. Se não há um sono de qualidade é impossível que o corpo recupere as energias para seguir um novo dia (foto: mohamed Hassan/Pixabay )









“É preciso que o autocuidado vire rotina, afinal, muitos desses sinais já foram normalizados pela maioria das pessoas, que não se atentam para o perigo de ignorá-los”, explica Karina Servi, terapeuta da Por isso, mais do que nunca, é preciso estarmos alertas aos sinais que o corpo pode nos enviar, como a dificuldade para dormir e o alto estresse, por exemplo, adotando uma postura mais do que preventiva, e sim o autocuidado.“É preciso que o autocuidado vire rotina, afinal, muitos desses sinais já foram normalizados pela maioria das pessoas, que não se atentam para o perigo de ignorá-los”, explica Karina Servi, terapeuta da Naomm , plataforma que reúne terapeutas qualificados e licenciados em Práticas Integrativas e Complementares (PICs).





Mas, afinal, quais são os primeiros sinais de que a saúde mental do colaborador não está bem? Para auxiliar com a questão, a especialista separou os quatro principais alertas que, à primeira vista, podem parecer inofensivos, mas que podem levar uma pessoa ao colapso mental, emocional e facilmente a problemas mais graves de saúde. Confira.

Insônia: É o ponto mais importante: se não há um sono de qualidade é impossível que o corpo recupere as energias para seguir um novo dia. E quando se acumula, não há recuperação. O sono é um dos principais fatores que afetam a saúde mental, emocional e física. Quando há insônia, dificuldade para dormir, acorda-se várias vezes à noite, ou ainda até se dorme, mas acorda com cansaço, é um grande sinal a ser reconhecido. Por isso, antes de mais nada, é preciso entender o que o corpo está sinalizando, afinal, dormir é uma ferramenta natural. E muito cuidado ao recorrer a medicamentos para sanar o problema. Às vezes, o uso de remédios será necessário, porém, precisa ser indicado por um médico.



Irritabilidade e estresse: Durante nossa rotina, muitas vezes temos que lidar com situações que nos levam à irritabilidade e ao estresse. O importante aqui é identificar quando o problema é algo isolado ou constante. Quando a irritação vira algo constante e nos leva a ter reações aumentadas frente a pequenos acontecimentos, é um sinal vermelho. Se o estresse vier acompanhado também de problemas para dormir, é hora de buscar ajuda.



Mudança repentina de humor: Estar bem e, de repente, sentir raiva intensa ou sentimentos depressivos pode indicar um problema. Claro que é normal reagir de formas diferentes a situações diferentes, porém, a persistência na inconstância pode ser um sinal do corpo de que algo não está bem e deve ser investigado. Se tiver dúvidas em relação a essa questão, pergunte aos seus colegas de trabalho e familiares se eles têm sentido oscilações de humor constantes em você. Se a resposta for positiva, está na hora de mudar de hábitos!



Lapsos de memória: Quando uma pessoa começa a perceber que a memória dela começa a falhar no dia a dia com coisas muito simples, como esquecer o que ia fazer na cozinha ou o que ia pegar no armário, na maioria das vezes pode ser um indício de um esgotamento mental e que não deve ser ignorado. Isso porque o problema pode acarretar uma série de problemas e pode levar até a depressão, uma doença cada vez mais comum e de difícil resolução. Na dúvida, a velha máxima ainda pode ser bem eficaz: é melhor prevenir do que remediar. Se as empresas querem o melhor para os seus colaboradores, saúde é a base, para que o ambiente corporativo seja um lugar de criatividade e de relacionamentos harmoniosos.





Falar sobre saúde mental continua sendo um assunto urgente, principalmente quando se trata do ambiente corporativo, onde muitas vezes as tensões do dia a dia também podem provocar grandes prejuízos emocionais, principalmente se pensarmos a médio e longo prazos.Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) , o problema já afeta em US$ 1 trilhão o PIB mundial, considerando os impactos que as doenças mentais podem causar, como absenteísmo e falta de produtividade.