CONARH: CEO da TeamCulture discute os impactos da nova NR1

Marcado para acontecer entre os dias 19 e 21 de agosto, o Congresso Nacional de Gestão de Pessoas (CONARH 2025), considerado um dos maiores eventos de RH da América Latina e do mundo, tem como foco compartilhar inovações e provocar reflexões sobre os temas mais atuais da área de gestão e desenvolvimento humano.



No último dia do evento (21), Rafael Bueno, CEO da TeamCulture, será um dos nomes à frente do painel “Avaliação de Riscos Psicossociais: Exigência Legal e Estratégica”, para debater os impactos da nova Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) sobre as empresas brasileiras e como a avaliação de riscos psicossociais pode se transformar em uma alavanca para a cultura organizacional e a inteligência empresarial.



Segundo o executivo, com a atualização da NR-1, que estabelece diretrizes obrigatórias para identificação e mitigação de fatores psicossociais no ambiente de trabalho, temas como saúde mental, carga emocional, relacionamentos interpessoais e estresse crônico passaram a ocupar um espaço central na governança corporativa.

“Minha participação tem como objetivo trazer uma perspectiva prática e estratégica sobre como as empresas podem transformar essa exigência legal em uma oportunidade de amadurecimento cultural”, explica.



O novo texto introduz exigências concretas para que organizações brasileiras assumam uma postura ativa diante dos riscos psicossociais. De acordo com o CEO da TeamCulture, esses fatores podem incluir demandas de trabalho excessivo, falta de autonomia, baixa qualidade das relações internas, assédio, insegurança no emprego, ausência de propósito, desequilíbrio entre vida pessoal e profissional e impactos diretos na saúde emocional dos colaboradores.



“A NR-1 reconhece, com respaldo legal, algo que já sabíamos na prática: o impacto do ambiente emocional e relacional sobre a saúde e a performance das pessoas. Esse movimento coloca o Brasil em linha com práticas internacionais mais modernas e evidencia que o bem-estar deixou de ser apenas um tema de sensibilização para se tornar uma pauta de compliance e sustentabilidade do negócio”, ressalta.



Para o executivo, os impactos sobre RH e áreas de compliance serão profundos, exigindo mudança de postura, implementação de metodologias técnicas e engajamento efetivo das lideranças.

“Isso implica adotar instrumentos contínuos de escuta, estabelecer planos de ação documentados e integrar saúde emocional ao mapa de riscos da organização. Deixa de ser uma pauta opcional e passa a fazer parte da estratégia de conformidade e reputação da empresa”, explica.



Ele reforça que a adoção de sistemas que gerem evidências confiáveis é essencial para garantir decisões eficazes e acompanhamento contínuo dos indicadores emocionais e sociais: “Além da adaptação a uma nova realidade legal, as empresas precisam estruturar processos que combinem tecnologia, metodologia e cultura”.



O CEO acredita que o evento será uma oportunidade importante para lideranças e profissionais de RH repensarem o papel da NR-1 no dia a dia das organizações. “Espero que esse painel seja um ponto de virada na forma como o tema é tratado dentro das empresas. Que as lideranças deixem de enxergar a NR-1 apenas como uma obrigação legal e passem a vê-la como uma oportunidade estratégica de cuidar de pessoas e fortalecer culturas mais humanas”, ressalta.



O Congresso, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), acontece no São Paulo Expo, pavilhões 4 a 8, e serve como uma vitrine de estratégias inovadoras e referências práticas para organizações que buscam alinhar suas operações às novas exigências da legislação trabalhista.

A presença da TeamCulture no CONARH busca reforçar o compromisso da empresa com a construção de ambientes de trabalho saudáveis, intencionais e orientados por dados reais.



