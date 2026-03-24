Diretoria da Felicidade: como a Heineken criou estratégia de saúde mental na empresa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A partir de 25 de maio, as atualizações da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) exigirão que empresas identifiquem e previnam fatores de risco ao bem-estar emocional no trabalho. A mudança incorpora a saúde mental à agenda de segurança e saúde ocupacional no país.

No Grupo Heineken, a agenda é conduzida por uma estratégia de saúde integral que conecta bem-estar físico, emocional e social à gestão de pessoas. Desde 2022, a companhia mantém iniciativas para promover ambientes psicologicamente seguros.

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As ações incluem o acompanhamento de indicadores de bem-estar e o desenvolvimento de lideranças. A empresa também participa do Movimento mente em foco, do Pacto Global da ONU, dedicado à saúde mental no ambiente corporativo.

Um dos marcos dessa estratégia foi a criação da diretoria da felicidade, em 2023. A área é responsável por acompanhar indicadores, apoiar líderes e desenvolver projetos voltados à qualidade das relações em todos os níveis da organização.

Entre as ferramentas utilizadas estão as Pesquisas da Felicidade, aplicadas quinzenalmente para monitorar engajamento, vitalidade e propósito. Em 2025, as pesquisas registraram 82% de engajamento dos colaboradores.

Segundo Aline Telles de Mello, diretora da Felicidade do Grupo, a atualização da norma reforça a necessidade de um olhar estruturado para a saúde mental. "Identificar e desenvolver um plano de ação para fatores do ambiente de trabalho permite evitar o adoecimento e fortalecer relações", afirma.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.