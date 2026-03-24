Empresas que cuidam da saúde mental dos funcionários são mais lucrativas

Com mais de 472 mil afastamentos por transtornos mentais registrados no Brasil em 2024, segundo dados do INSS, investir na saúde mental dos funcionários deixou de ser um diferencial para se tornar uma estratégia de negócios essencial. Empresas que priorizam o bem-estar da equipe estão descobrindo uma ligação direta entre um ambiente de trabalho saudável e o aumento da lucratividade.

A lógica é comprovada por números: segundo um estudo da Zenklub em parceria com a Harvard Business Review Brasil, cada R$ 1 investido em saúde mental gera um retorno de R$ 4 para a empresa. Além disso, uma pesquisa do instituto Gallup aponta que equipes com maior bem-estar são 18% mais produtivas. Colaboradores com a saúde mental em dia são mais engajados e criativos, o que diminui taxas de rotatividade (turnover) e absenteísmo, gerando economia com custos de demissão, contratação e treinamento.

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O que as empresas estão fazendo na prática?

O movimento ganha força à medida que mais gestores entendem que a pressão excessiva por metas e a cultura de trabalho ininterrupto geram o efeito contrário ao desejado. Em vez de aumentar a produtividade, o esgotamento leva à queda no desempenho, ao aumento de erros e a um clima organizacional tóxico, que afeta toda a equipe.

As iniciativas para reverter esse quadro são variadas e vão muito além de benefícios tradicionais. Uma das frentes mais comuns é a flexibilização da jornada. Modelos de trabalho híbridos ou totalmente remotos, com horários mais adaptáveis, dão ao funcionário maior autonomia para equilibrar vida pessoal e profissional.

Outra ação de impacto é a inclusão de suporte psicológico nos planos de saúde ou a oferta de plataformas de terapia online. Com isso, os colaboradores têm acesso facilitado e, muitas vezes, subsidiado a profissionais de saúde mental, quebrando barreiras financeiras e o estigma associado ao tema.

As lideranças também estão no centro dessa transformação. Muitas companhias investem em treinamento para que gestores saibam identificar os primeiros sinais de esgotamento em suas equipes e aprendam a promover um diálogo aberto e acolhedor. Um líder empático é peça-chave para a construção de um ambiente seguro.

Políticas de "desconexão digital" também se popularizam. Elas estabelecem limites claros para a comunicação fora do horário de trabalho, garantindo que o período de descanso seja respeitado. A mudança de mentalidade é clara: o custo de um funcionário esgotado se mostrou muito maior do que o investimento preventivo em seu bem-estar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.