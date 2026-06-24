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MÁ OCLUSÃO

Respirar pela boca interfere no desenvolvimento da arcada dentária

Oito em cada 10 crianças que respiram pela boca apresentam alguma alteração na face, como dentes tortos e problemas na mordida; mau hálito também é recorrente

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Repórter
24/06/2026 16:00

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Orientar o crescimento correto ajuda a evitar tratamentos ortodônticos mais complexos no futuro, afirma dentista
Orientar o crescimento correto ajuda a evitar tratamentos ortodônticos mais complexos no futuro, afirma dentista crédito: stockking/Magnific

Respirar pela boca pode parecer apenas um hábito passageiro da infância, mas especialistas alertam que a condição pode trazer impactos no longo prazo para o desenvolvimento facial.

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Um estudo publicado em 2021 no periódico Acta Otorhinolaryngologica Italica identificou que 81,4% das 221 crianças respiradoras bucais analisadas apresentavam algum tipo de má oclusão dentária, condição que inclui problemas como mordida cruzada, mordida aberta e desalinhamento dos dentes.

Um estudo publicado no International Journal of Clinical Pediatric Dentistry mostrou que a respiração bucal tem prevalência entre 11% e 56% das crianças. A condição é caracterizada quando mais de 25% a 30% do ar inspirado passa pela boca, em vez de pelo nariz. Rinite, sinusite, hipertrofia de adenoide, amígdalas aumentadas e desvio de septo estão entre as principais causas que levam a criança a substituir a mante ruma respiração bucal.

De acordo com o dentista Leonardo Acioli, fundador da SorriaMed, o problema costuma surgir ainda nos primeiros anos de vida e, quando não tratado, pode gerar consequências na fase adulta.

“Durante a infância, os ossos da face ainda estão em desenvolvimento. Quando a criança respira pela boca no sono, a posição da língua, dos lábios e da musculatura facial é alterada por longas horas. Com o passar do tempo, isso influencia diretamente o crescimento da maxila e da mandíbula, favorecendo o surgimento de alterações ortodônticas”, explica.

De acordo com Leonardo, isso acontece porque a língua exerce uma função fundamental no desenvolvimento da arcada dentária. Quando a criança mantém a boca aberta por longos períodos, essa pressão natural deixa de acontecer. Como consequência, além das alterações na mordida, o indivíduo desenvolve um palato (céu da boca) mais estreito.

A condição também prejudica a proteção natural, pois a passagem constante de ar dentro da mandíbula reduz a umidade e favorece o ressecamento dos tecidos. “A saliva funciona como um mecanismo de defesa extremamente importante. Ela ajuda a neutralizar ácidos e controlar bactérias. Quando a boca permanece seca por muito tempo, observamos maior incidência de cáries, gengivite e quadros persistentes de mau hálito”, destaca.

O dentista aponta que crianças que respiram pela boca frequentemente apresentam ronco, sono agitado, cansaço excessivo e dificuldade de concentração durante o dia. Em alguns casos, o comprometimento da qualidade do sono pode afetar o desempenho escolar e o aprendizado.

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“Os pais devem observar alguns sinais que costumam passar despercebidos, como roncar com frequência, apresentar lábios constantemente ressecados, babar durante o sono ou ter dificuldade para manter os lábios fechados ao assistir televisão e realizar outras atividades cotidianas”, orienta Acioli.

Como evitar os impactos?

Segundo o profissional, o primeiro passo é identificar a causa que está levando a criança a respirar pela boca. Rinite, aumento das adenoides, amígdalas hipertrofiadas e desvios de septo estão entre outros dos problemas mais comuns e, por isso, o acompanhamento com especialistas pode ser necessário.

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Leonardo reforça que não se deve esperar os dentes ficarem tortos para procurar ajuda. “Quanto mais cedo identificamos a respiração bucal, maiores são as chances de orientar o crescimento correto da arcada e evitar tratamentos ortodônticos mais complexos no futuro.”

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