HPP: conheça a doença rara pode ser confundida com fibromialgia

Pouco conhecida pela população e ainda subdiagnosticada no Brasil, a hipofosfatasia (HPP) é uma doença rara hereditária que pode permanecer anos sem identificação correta, enquanto pacientes convivem com dores crônicas, fraturas recorrentes e perda precoce de dentes.

Em adultos, a condição é frequentemente confundida com fibromialgia, osteoporose e outras doenças associadas à dor musculoesquelética, o que contribui para a subnotificação e atrasa o acesso ao diagnóstico e ao tratamento adequado.

A hipofosfatasia é causada por mutações no gene ALPL, responsável pela produção da enzima fosfatase alcalina, fundamental para a formação adequada dos ossos. Quando essa enzima está em níveis baixos, substâncias que deveriam ser metabolizadas se acumulam no organismo, favorecendo dores musculoesqueléticas, fraturas recorrentes, alterações articulares e perda dentária precoce.

Apesar de rara, especialistas acreditam que a HPP seja mais comum do que os números oficiais indicam. Isso porque muitos pacientes passam anos em uma verdadeira “odisseia diagnóstica”, consultando diferentes especialistas antes de receberem a confirmação da doença.

“Muitas pessoas convivem durante anos com dores incapacitantes sem saber a causa real do problema”, diz o geneticista Fabrício Maciel Soares, que atua no ambulatório de doenças raras e displasias esqueléticas do Hospital Materno Infantil Dr. Antônio Lisboa, no Distrito Federal.

Além do impacto ósseo, pacientes adultos com HPP frequentemente relatam dificuldade de deambulação, fadiga intensa ou dor moderada a grave. Estudos mostram que a dor crônica associada à doença compromete significativamente a qualidade de vida física, emocional e social dos pacientes.

Segundo o especialista, um exame simples e acessível pode ajudar a levantar a suspeita clínica da doença. “A fosfatase alcalina baixa, que pode ser verificada num exame pedido regularmente pelo médico, é um sinal importante, mas muitas vezes passa despercebido porque os profissionais costumam valorizar o achado apenas quando esse marcador está elevado.”

“Em diversos casos, o diagnóstico poderia ter sido feito muito antes se houvesse maior conhecimento sobre a doença rara”, diz o médico.

Especialistas reforçam que o diagnóstico precoce é essencial para evitar a progressão da doença e reduzir complicações incapacitantes. Nas formas mais graves, que podem surgir ainda na infância, a HPP pode comprometer severamente a formação óssea e função respiratória.

Em 2014, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, o que contribuiu para reduzir o tempo até o diagnóstico definitivo e ampliar o acesso a exames especializados, como os testes genéticos. Segundo Fabrício, essa diretriz foi fundamental para ampliar o acesso ao diagnóstico genético no Brasil. “Hoje, conseguimos investigar pacientes de forma muito mais precisa e identificar doenças raras que antes passavam despercebidas”, destaca Fabrício.

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Embora considerada raras individualmente, as doenças raras, conjuntamente, afetam milhões de brasileiros. Estima-se que existam mais de 6 mil doenças raras identificadas no mundo e que cerca de 13 milhões de pessoas convivam com alguma delas no Brasil.