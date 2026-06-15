Hospital Evangélico de BH amplia urgência oftalmológica pelo SUS

O Centro Oftalmológico do Hospital Evangélico de Belo Horizonte ampliou o seu atendimento de urgência pelo SUS para sábados e domingos, das 7h às 19h. Durante a semana, o atendimento de urgência funciona no mesmo horário.



Os pacientes são atendidos por ordem de chegada e/ou pela classificação de urgência (não urgente, urgente ou muito urgente). Havendo necessidade, o paciente tem acesso a exames ou procedimentos na mesma consulta.

“O modelo de atendimento que adotamos na nossa clínica possibilita que o paciente, em apenas uma visita, consiga resolver ou pelo menos encaminhar a solução para qualquer problema oftalmológico”, diz o diretor do Centro de Oftalmologia do Hospital Evangélico de BH, João Neves.

O médico explica que a ampliação do serviço de urgência para os finais de semana possibilita que a população tenha acesso à consulta oftalmológica antes que o diagnóstico seja agravado. Casos como perda súbita de visão, queimaduras químicas, traumas oculares diversos, presença de corpo estranho, vermelhidão, inchaço, secreções ou irritações nos olhos são situações que exigem um atendimento rápido.

"A cultura da automedicação e a falta de tempo para ir ao oftalmologista durante a semana podem agravar o diagnóstico. A saúde dos olhos não pode esperar”, destaca.

Atualmente, a unidade atende média de 1500 pacientes/dia em três turnos de funcionamento, outra medida adotada em 2024 para garantir o acesso da população à especialidade. São realizadas 1400 cirurgias mensais. No total, 99% dos atendimentos são destinados ao SUS.

“A consulta oftalmológica periódica merece uma atenção especial, porque um problema na visão impacta muito a qualidade de vida e a produtividade do indivíduo”, ressalta o médico.

Serviço

Atendimento de urgência oftalmológica pelo SUS

Horário: todos os dias, das 7h às 19h

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Endereço: Avenida Afonso Pena, 4.028, no bairro Serra, Belo Horizonte